Gobernador AVA propone Reforma Electoral al Congreso

Plantea fin a la reelección consecutiva y nuevas reglas contra el nepotismo

Ciudad Victoria, Tamaulipas; 25 de mayo de 2026.– El titular del Poder Ejecutivo estatal presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política de Tamaulipas en materia electoral, con el objetivo de armonizar la legislación local con las recientes reformas federales relacionadas con la no reelección, el combate al nepotismo electoral, la austeridad y la igualdad sustantiva.

La propuesta, enviada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, plantea modificaciones a diversos artículos constitucionales, para adecuar el marco jurídico estatal a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación durante 2025 y 2026, que establecen nuevas reglas para el acceso y permanencia en cargos de elección popular.

Entre los principales puntos de la iniciativa, destaca la prohibición de la reelección consecutiva para diputadas y diputados locales, integrantes de ayuntamientos y otros cargos de elección popular, estableciendo mecanismos para fortalecer la renovación democrática y evitar la permanencia continua en el poder.

Asimismo, se incorpora la figura del nepotismo electoral como impedimento para acceder a cargos públicos. La propuesta establece que no podrán ser candidatos quienes hayan mantenido, durante los tres años previos a la elección, vínculos de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco, con funcionarios que ejerzan el cargo al que buscan acceder.

En el caso de la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, la iniciativa contempla restricciones para evitar la sucesión entre familiares directos sin límite, incluyendo parentesco por consanguinidad y civil, así como en línea colateral hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo grado con la persona que está ejerciendo el cargo.

Otro de los aspectos relevantes contempla medidas de austeridad y disciplina presupuestaria. Se propone limitar las remuneraciones de consejeros electorales, magistraturas y personal de organismos electorales para que no excedan los parámetros establecidos en el artículo 127 de la Constitución federal, además de eliminar prestaciones como seguros privados, regímenes especiales de retiro y otros beneficios no contemplados por la ley.

La iniciativa también incorpora un nuevo artículo para establecer que el presupuesto anual del Poder Legislativo no podrá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos estatal y deberá garantizar criterios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en su integración y funcionamiento.

En materia municipal, se propone modificar la integración de los ayuntamientos para que estén conformados por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, bajo criterios de paridad vertical y horizontal.

De acuerdo con el documento presentado, los cambios buscan construir un modelo de administración pública con mayor austeridad, racionalidad en el gasto y fortalecimiento institucional, además de generar ahorros presupuestales que puedan destinarse a áreas prioritarias con impacto social.

Tras su presentación ante el Pleno, la iniciativa recibió el respaldo de la mayoría legislativa para su trámite parlamentario, registrándose una votación de 25 votos a favor, cinco en contra y una abstención, con lo que fue turnada para su análisis y dictaminación correspondiente.