Estatales

Fortalece Gobierno de Tamaulipas desarrollo acuícola en el litoral tamaulipeco

35 min ago
1 minuto de lectura

Soto la Marina, Tamaulipas.- Mayo 26 de 2026.- Como parte de las actividades para impulsar el desarrollo acuícola en el litoral tamaulipeco, personal de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura realizó una visita técnica a la unidad de producción ubicada en La Pesca, municipio de Soto la Marina, donde actualmente se mantiene semilla de ostión en etapa de pre-engorda para su próxima siembra en granjas de los municipios de Aldama, Soto la Marina, San Fernando y Matamoros.

Durante la jornada de trabajo, especialistas llevaron a cabo labores de supervisión de los organismos, limpieza de artes de cultivo y monitoreo de parámetros físico-químicos del área de producción, actividades fundamentales para fortalecer el crecimiento, desarrollo y calidad del cultivo.

Estas acciones forman parte del seguimiento permanente que realiza el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, encabezada por Antonio Varela Flores, con el propósito de fortalecer la productividad acuícola y generar mayores oportunidades de empleo en las comunidades del medio rural y pesquero.

Con este tipo de visitas técnicas y acompañamiento a las unidades de producción, la administración estatal reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable del sector pesquero y acuícola, promoviendo mejores condiciones para los productores y contribuyendo al crecimiento económico de las regiones costeras de la entidad.

35 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Destaca Tamaulipas con el desarrollo de combustibles alternativos y bioetanol en el VI Foro Técnico Nacional de Biogás

38 min ago

Promueve SET la mejora continua en educación con prueba Tamaulipas Aprende

46 min ago

Gobernador AVA propone Reforma Electoral al Congreso

3 horas ago

Inauguran el primer Congreso Tamaulipeco de la Juventud 2026 en la sede del Poder Legislativo

17 horas ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button