Destaca Tamaulipas con el desarrollo de combustibles alternativos y bioetanol en el VI Foro Técnico Nacional de Biogás

Ciudad de México.- Mayo 26 de 2026.- En representación del gobernador Américo Villarreal, el Secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez destacó el plan de desarrollo estatal con la integración y desarrollo de plantas de bioetanol a base de sorgo.

Durante el acto protocolario de inauguración, el titular de la SEDENER destacó que, bajo la visión y el trabajo del gobernador, se ha impulsado el desarrollo de la Economía Circular con la producción de combustibles alternativos como los obtenidos a partir del proceso de pirólisis y los biocombustibles a partir de la producción de bioetanol a partir del sorgo rojo; ambos proyectos estarán posicionados en puntos estratégicos del estado.

El secretario Ángel Jiménez agregó que se tendrá la participación de la Secretaría de Energía y del Instituto Mexicano del Petróleo en estos proyectos que cuentan con el respaldo de la federación, y que se está contribuyendo con la regulación necesaria en la materia.

“Este foro nos seguirá dando las herramientas para intentar fortalecer el desarrollo de la política pública y la regulación para un nuevo episodio de los bioenergéticos, para aportar hacia la transición y la soberanía energética”, destacó.

Dentro de la inauguración del VI Foro, se contó con la presencia de Jorge Marcial Islas Samperio, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la SENER; Juan José Vidal Amaro, subsecretario de Hidrocarburos de la SENER; Elizabeth Mar Juárez, directora general del Instituto Mexicano del Petróleo; y Guillermo Gómez Herrera, presidente del Consejo Nacional de Biogás.

Asimismo, el secretario estuvo durante la inauguración en el recorrido de los stands y participó en el panel: “Gobiernos Estatales y Economía Circular”, donde planteó la estrategia de Tamaulipas para aprovechar los recursos con que cuenta el territorio para innovar y producir combustibles alternativos y biocombustibles, para generar una economía circular en beneficio de los sectores productivos y, a su vez, contribuir con la transición energética y el cuidado del medio ambiente.