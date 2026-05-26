Acerca Secretaría del Trabajo servicios y vacantes laborales a sectores vulnerables de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 26 de 2026.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, a través del Servicio Nacional del Empleo, que dirige Nayeli Lara Monroy, continúa fortaleciendo las acciones de atención directa en colonias y sectores prioritarios de Ciudad Victoria y la zona sur del estado, mediante módulos itinerantes de información y vinculación laboral que permiten acercar oportunidades de empleo a la población sin necesidad de trasladarse a largas distancias.

Con el respaldo del Secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, estas estrategias buscan brindar atención integral y oportuna a las y los tamaulipecos, especialmente en polígonos considerados vulnerables, facilitando el acceso a vacantes disponibles y programas de empleo.

Lara Monroy informó que, en Victoria, actualmente se desarrollan dos módulos semanales en sectores como Pajaritos y la colonia Luis Echeverría de Ciudad Victoria, además de atender solicitudes de otras colonias para acercar estos servicios a más familias.

Destacó que existe una amplia bolsa de trabajo con empresas de distintos rubros que mantienen coordinación permanente con la dependencia estatal, lo que permite ofertar vacantes en sectores industriales, comerciales, de servicios, construcción, hotelero y restaurantero.

Entre las acciones recientes, señaló que se realizan procesos de reclutamiento con empresas como Kemet, donde actualmente se ofertan alrededor de 130 vacantes, además de jornadas laborales en municipios como Padilla y módulos permanentes en la Unidad Victoria.

Asimismo, indicó que la demanda de empleo en la capital tamaulipeca ha mostrado una disminución en comparación con años anteriores, debido a que actualmente existen más vacantes disponibles que personas solicitantes, particularmente en áreas relacionadas con la construcción derivadas del programa de Viviendas del Bienestar.

En la zona sur del estado, en municipios como Tampico, Ciudad Madero y Altamira, también se mantienen jornadas de reclutamiento y módulos de atención, principalmente para atender la demanda de personal en el sector hotelero, restaurantero y empresas vinculadas a la actividad portuaria.

De igual forma, señaló que continúa vigente el Programa de Movilidad Laboral hacia el extranjero, particularmente a Canadá, donde trabajadores tamaulipecos han logrado incorporarse a oportunidades laborales mediante vacantes ofertadas a nivel nacional.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrendó así su compromiso de seguir acercando oportunidades laborales y programas de vinculación a todas las regiones del estado, en coordinación con el gobierno humanista y de transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya.

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