Academia Social de Valores arranca actividades en primaria Leona Vicario

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 26 de 2026.- La Secretaría de Bienestar Social dio inicio a las actividades de la estrategia Academia Social de Valores y Jornadas Cívicas en la Escuela Primaria “Leona Vicario”, con una emotiva ceremonia de honores a la bandera encabezada por la Secretaria Silvia Casas González.

Durante el acto cívico, la comunidad estudiantil participó con entusiasmo en distintas intervenciones que fortalecen el sentido de identidad, pertenencia y amor por Tamaulipas.

Uno de los momentos más significativos fue la interpretación del himno a la Escuela Primaria “Leona Vicario”, entonado con orgullo por las y los alumnos.

Asimismo, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), a través del Conjunto Típico Tamaulipeco, acompañó esta jornada con la interpretación de los huapangos “El Tamaulipeco” y “La Perla Tamaulipeca”, pieza que también fue cantada por las niñas y niños, creando un ambiente lleno de tradición, cultura y alegría.

En el marco de esta ceremonia se realizó además un reconocimiento especial a Abril Cano Rioja, destacada alumna y campeona de oratoria, por su dedicación, talento y esfuerzo, poniendo en alto a su comunidad educativa.

En su mensaje, la Secretaría de Bienestar Social destacó la importancia de fortalecer los valores humanos como base para construir una sociedad más íntegra, empática y solidaria.

Durante esta actividad dirigida a niñas y niños, se promovió la reflexión sobre el comportamiento, la honestidad y el respeto hacia los demás.

“Los valores funcionan como una brújula interna que guía las decisiones y acciones de las personas a lo largo de la vida. Actuar correctamente genera bienestar personal y contribuye a formar mejores ciudadanos y comunidades más unidas”, pronunció ante la comunidad escolar.

También enfatizó que la educación en valores comienza desde el hogar y se fortalece diariamente en las escuelas gracias al acompañamiento de madres, padres, maestras y maestros, quienes contribuyen en la formación integral de la niñez tamaulipeca.

Entre los valores destacados mencionó la integridad, la honestidad y la empatía, invitando a las y los niños a “hacer siempre lo correcto, aunque nadie los vea”, así como a ponerse en el lugar de los demás para comprender y apoyar a quienes atraviesan situaciones difíciles.

De igual manera, hizo mención al respeto de los símbolos patrios, el amor por México y Tamaulipas, así como el orgullo por las expresiones culturales y artísticas de la entidad, reconociendo el talento de las y los integrantes del Conjunto Típico Tamaulipeco.

Con este tipo de actividades, el gobernador Américo Villarreal Anaya continúa impulsando acciones que fortalezcan la formación cívica, los valores y el bienestar social de las nuevas generaciones.