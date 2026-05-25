Priorizan SSPT y CONAFE el interés superior de la niñez con educación inicial y crianza respetuosa en los CEDES

-Esta colaboración interinstitucional salvaguarda los derechos de niños y niñas que residen o visitan a sus madres en los CEDES

Altamira, Tamaulipas.- Mayo 25 de 2026.- Con el objetivo de salvaguardar la integridad y derechos de la niñez que reside o visita a sus madres en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES), la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) trabaja en coordinación con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), a través del cual se brinda educación inicial a las infancias y herramientas para una crianza respetuosa a las madres.

Uno de los CEDES en los que se llevan a cabo estas actividades es el ubicado en el municipio de Altamira, el cual cuenta con un espacio amigable con enfoque de infancia en el cual, personas privadas de la libertad (PPLs) del área femenil que son madres de familia asisten a estas clases, asimismo, por parte de personal del Departamento de Psicología del centro, se proporciona estimulación temprana a niños y niñas que residen en este centro penitenciario.

La Directora del CEDES Altamira, Yolanda Garibay Caballero, mencionó: actualmente se cuenta con un solo menor de edad residiendo con su madre, ya que la edad permitida para estar al interior es hasta los tres años, por ello, a través de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social de la SSPT se apoya de múltiples formas el proceso de transición, incluyendo la alimentación y atención médica durante su estancia.

Consuelo, es una de las mujeres que vive su maternidad en el CEDES, junto a su hijo de dos años y tres meses de edad, asiste a las sesiones impartidas por el personal de CONAFE y a las de estimulación temprana; además, gracias a las capacitaciones para el trabajo en las que ha participado, realiza manualidades con fieltro, foami y tazas personalizadas para obtener ingresos económicos.

La recreación ha sido otro factor que contribuye a la salud integral de la madre y el niño, regularmente, Consuelo juega voleibol con sus compañeras, quienes permiten la participación de su hijo cerca del terreno de juego, asimismo, en los días de visita, el menor de edad juega con los niños y niñas que ingresan para convivir con sus madres, lo cual favorece también a su desarrollo psicosocial.