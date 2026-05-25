POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< La corretiza de Andy y sus aspiraciones por un fuero

Para muchos era de esperarse la corretiza que sufrió Andrés Manuel López Beltrán en Chihuahua, un estado gobernado por el PAN, con una historia y un arraigo a ese partido, mucho antes de que Acción Nacional se convirtiera en una fuerza importante en año 2000. El Jr. de AMLO a estas alturas ya debe haber entendido, que portar un apellido es de doble riesgo, porque si bien en algunas zonas geográficas será suficiente para darle una calidad bienvenida, en otros casos es materia de repudio.

En Tabasco donde se propone ganar una diputación federal, que le de fuero para protegerse de algunas acusaciones que en su contra se propalan por el país, tampoco la tendrá tan fácil, ser hijo de papi, no es suficiente para conquistar un estado, donde se sabe que el expresidente nació en Tepetitlán una comunidad de Macuspana, uno de los 17 municipios de esa entidad.

López Beltrán cuenta con 38 años de edad, estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM, ostenta una maestría en Administración Pública por Harvard.

En su currículum laboral dice haber colaborado en diversas posiciones dentro del entorno político y social, sin precisar qué cargo y en qué dependencias, “aunque no ha ocupado puestos públicos de alto perfil”. Fue coordinador de Morena en la Ciudad de México, y reconoce haber sido “impulsor de manifestaciones en contra de la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto”. Este último punto, no da curriculum, pero aporta elementos para delinear el perfil del susodicho.

Bien, esa es la tarjeta de presentación de Andrés Manuel López Beltrán, al que por cierto no le gusta que le llamen Andy, pero sí tiene claro que su propósito es lograr una curul en la Cámara de Diputados y con ello el fuero constitucional, que le evitará pasar malos ratos.

CAOS EN LA ZONA SUR POR LA FALTA DE FLUIDO ELÉCTRICO. –

En temas locales, la zona sur sufrió varias horas de caos debido a la falta fluido eléctrico, lo que provocó daños en los hogares y el comercio, donde los alimentos después de 6 y hasta 12 horas sin refrigeración empezaron a descomponerse. Los reportes indican que más de 6 mil familias de la zona rural y urbana de Altamira permanecieron sin servicio, con los consiguientes efectos, dadas las altas temperaturas.

Peor no sólo fue Altamira, hubo otros puntos por ejemplo por el rumbo de El Mante donde no hubo servicio eléctrico, el cual, de acuerdo a sus propias reglas internas, señalan indemnizaciones cuando el servicio supere a los 15 minutos, ponga usted, que media hora, pero hablamos en este caso de la cuarta parte de un día y en otros casos, casi la mitad del día.

La circunstancia es que la CFE no ha realizado en los últimos años una rehabilitación o ampliación de su planta generadora del fluido, y en cambio, la zona sur ha crecido muchísimo en los últimos años. Y viene más desarrollo y más demanda, por lo que es urgente que el gobierno federal examine el tema con visión de futuro, porque de ello depende el crecimiento económico de esa zona.

Por lo pronto, lo ocurrido por la tarde-noche del domingo 24 de mayo, provocó bloqueos en diferentes tramos carreteros, en perjuicio de cientos de automovilistas que circulaban por las carreteras del sur del estado.

GATTÁS CUMPLE COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN AUDIENCIA PÚBLICA.- Sin duda el gobierno de Lalo Gattás se ha distinguido por su cercanía con la gente, de ahí que en los últimos días recogió 350 compromisos de sus recorridos por colonias, ejidos y audiencias públicas del Día del pueblo, a los que dio puntual cumplimiento.

Por conducto de la Secretaría Privada y Participación Ciudadana, el municipio ha entregado en los últimos cinco meses de la actual administración municipal, 250 paquetes de láminas y material de construcción a 70 familias en situación vulnerable para mejoramiento de vivienda. De igual forma otorgó, cerca de 100 apoyos en especie como latas de pintura, impermeable, material deportivo, cisternas, tinacos, bombas de agua, gel antibacterial y enseres, en los que se han incluido instituciones educativas del área urbana y rural.

De manera colateral, el DIF Municipal que preside Lucy de Gattás, ha beneficiado a personas con aparatos ortopédicos, pañales, despensas, dispositivos médicos; así como la gestión ante COMAPA de descuentos en recibos de agua, predial, permisos para fiestas y apoyo económico para inscripciones, traslados médicos, a eventos deportivos, lentes y tablets.

Estos aspectos revelan que las acciones de Lalo Gattás, corresponden a un gobierno humanista, cercano a su pueblo, al que escucha y responde con acciones para mejorar su condición de vida.