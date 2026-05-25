Lleva Tamaulipas  su identidad cultural a EXPOTEC 2026 en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Mayo 25 de 2026.- La Oficina de Representación del Gobierno de Tamaulipas en Nuevo León participó en EXPOTEC 2026 “Un Viaje a través de las Culturas”, uno de los festivales multiculturales más importantes de Latinoamérica, realizado en el Estadio Borregos del Tecnológico de Monterrey, y que reúne a miles de asistentes nacionales e internacionales.

A través de esta participación, se impulsó la difusión de la riqueza cultural y turística de Tamaulipas, así como la promoción de iniciativas que respaldan al talento emprendedor tamaulipeco, entre ellas el programa Hecho en Tamaulipas.

La representante del Gobierno de Tamaulipas en Nuevo León, María Beatriz del Cos Lara, destacó la relevancia de formar parte de espacios de intercambio cultural que permiten acercar al público la identidad y tradiciones representativas del estado.

“EXPOTEC representa una plataforma importante para compartir con las y los asistentes la riqueza cultural y turística de Tamaulipas, además de generar espacios de encuentro que permiten proyectar las tradiciones de nuestro estado”, expresó.

Como parte de las actividades desarrolladas durante el evento, se promovieron destinos turísticos tamaulipecos, playas, pueblos mágicos, productos regionales y distintos elementos representativos de la identidad del estado, destacando la exhibición de la tradicional cuera tamaulipeca, símbolo emblemático de orgullo y tradición.

Por último señaló que con estas acciones, la Oficina de Representación del Gobierno de Tamaulipas en Nuevo León continúa impulsando espacios de promoción cultural y fortaleciendo la cercanía con la comunidad tamaulipeca radicada en Nuevo León.