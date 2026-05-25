Incorpora Américo a jóvenes tamaulipecos a la iniciativa nacional de fomento a la lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 25 de 2026.- Con el propósito de fomentar la lectura en las y los jóvenes y acercarlos a obras literarias de los mejores escritores de América Latina, como parte de la iniciativa “25 para el 25” que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Américo Villarreal Anaya entregó de manera simbólica libros de lectura a 17 representantes de grupo del Conalep Victoria y los exhortó a seguir leyendo, reflexionando y alentando el despertar de conciencias.

Al presidir la ceremonia cívica de honores y luego de develar la placa alusiva a la remodelación de la fachada del Conalep plantel 172 de Ciudad Victoria, el gobernador hizo un reconocimiento a la transformación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en Tamaulipas y aseguró que hoy existen mejores condiciones para que las y los estudiantes se preparen para enfrentar los retos que se les presenten.

Al exhortar a las y los jóvenes a promover el gusto por la lectura, el mandatario tamaulipeco aseguró que los libros alientan el despertar de la conciencia, “y ese despertar de conciencias es lo que ha hecho esta gran transformación, esta Cuarta Transformación humanista”, dijo.

“Así es que yo los conmino y les agradezco mucho esta reunión para que sigamos fomentando la lectura, que despertemos nuestra conciencia y participemos y reflexionemos en la lectura”, expresó.

Héctor Romero Lecanda, Director General del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, explicó que a partir de hoy las y los jóvenes de Tamaulipas, como los de Conalep, recibirán un libro de escritores y escritoras de toda América Latina, a fin de que descubran obras fundamentales, relatos generacionales, ideas revolucionarias y voces que inspiran, cuestionan y transforman nuestra realidad.

Agregó que el proyecto “25 para el 25” va de la mano con la estrategia Tamaulipas-Lee, a través de las bibliotecas móviles y 250 salas de lectura en todo el estado y con el trabajo del Fondo Editorial Tamaulipas, que impulsa 25 títulos de autoras y autores de nuestro estado.

En su mensaje de bienvenida, Fernando Arizpe Pedraza, director general del CONALEP en Tamaulipas, hizo una amplia exposición de las acciones para lograr la transformación de la institución y destacó la inversión de más de 55 millones de pesos en equipamiento, mantenimiento e infraestructura, así como la adquisición de 150 computadoras y simuladores de transporte para las nuevas carreras que demanda el estado.

Además, mencionó los programas de capacitación para el personal docente y el diseño, junto con un programa de las Naciones Unidas, del primer estudio en su tipo sobre la correspondencia de la oferta educativa y el mercado laboral, reconocido como mejor práctica a nivel nacional.

“Transformar Conalep se tradujo en competir y ganar”, expresó al destacar que alumnos de la institución han representado con orgullo a Tamaulipas y a México en competencias en países como China, Colombia, Turquía y Estados Unidos.

Durante la ceremonia, la alumna Alexia Vargas Saenz leyó un fragmento de la obra Habla Palabra, de Luis Britto García, mientras que el alumno Giovani López Martínez tuvo a su cargo la lectura de un fragmento de Canto Villano, de la escritora peruana Blanca Varela.

También estuvieron presentes en esta ceremonia: Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación; Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social, y Martín Rivera Romero, director del Conalep plantel Victoria.