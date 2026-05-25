Inauguran el primer Congreso Tamaulipeco de la Juventud 2026 en la sede del Poder Legislativo

-El evento congregó a 40 jóvenes parlamentarios electos de diversos municipios de la entidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 25 de 2026.- En un hecho histórico para la participación democrática de las nuevas generaciones, se inauguró formalmente el primer Congreso Tamaulipeco de la Juventud 2026 en el recinto del Poder Legislativo del Estado, evento que congregó a 40 jóvenes parlamentarios electos de diversos municipios de la entidad, quienes asumieron la responsabilidad de defender iniciativas y diseñar propuestas de políticas públicas en beneficio de la población joven.

La ceremonia de apertura consolidó el esfuerzo coordinado entre el Congreso del Estado y el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), tras haber concluido exitosamente una intensa fase de preparación. Previo al evento, los legisladores juveniles participaron en mesas de trabajo virtuales, recibieron una sólida capacitación parlamentaria y eligieron a los integrantes de la Mesa Directiva Juvenil que guiará el debate en las comisiones ordinarias.

Durante su intervención en el acto inaugural, el mensaje de bienvenida estuvo a cargo de Judith Katalyna Méndez Cepeda, quien compartió: “Están por integrar la primera generación de este Congreso, un momento histórico que ha pasado por varios procesos legislativos para poder llegar hasta este momento, pero que ha pasado por muchas luchas de generar conciencia sobre la importancia de que jóvenes participen en el desarrollo de la agenda pública de Tamaulipas. Hemos trabajado de la mano con colectivos que llevaban a cabo con mucho esfuerzo parlamentos juveniles y espacios de participación, pero esos espacios tenían que convertirse en derechos, teníamos que legislarlo para que el Congreso Tamaulipeco de la Juventud sea un espacio permanente para todas y todos los jóvenes”, puntualizó la diputada presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana.

Por su parte, Sergio Arturo Ojeda Castillo, diputado presidente de la Mesa Directiva, compartió a los asistentes: “La casa del pueblo este día abre las puertas no solo para sesionar, sino para escuchar a quienes, con talento, energía y visión, tienen en las manos la capacidad de transformar y construir un futuro más próspero para todos. Este Congreso nace del convencimiento de que ser joven en Tamaulipas es enfrentar grandes retos; ustedes están aquí porque decidieron no esperar a que otros decidan por ustedes, porque entienden que participar no es un favor, es un derecho. Están aquí para debatir, para discernir con respeto, construir acuerdos y poner sobre la mesa lo que les preocupa y lo que les mueve. Los necesitamos activos, críticos y propositivos. La democracia se ejerce cuando la juventud se sienta a legislar. Siéntanse bienvenidos y que se escuche fuerte la voz de la juventud tamaulipeca”, dijo.

Asimismo, Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del INJUVE, expresó: “El día de hoy cada uno de ustedes se convierte en protagonista de la transformación, representamos el 30 por ciento de la población. Con esta reforma que se hizo gracias a las y los diputados que integran esta legislatura, que decidieron transformar la lucha social de los activistas en un derecho, y que el Instituto de la Juventud tuvo a bien respaldar esta iniciativa porque queremos que no existan nunca más juventudes sin su gobierno ni un gobierno sin sus jóvenes, y cuando firmamos este convenio de colaboración logramos una realidad: que no existan juventudes sin su Poder Legislativo ni un Poder Legislativo sin sus jóvenes”.

En el presídium también destacó la participación de Humberto Armando Prieto Herrera, quien dirigió unas palabras a los presentes. “En esta primera generación de ustedes, jóvenes que van a pasar a la historia como verdaderos diputados y diputadas, es muy importante que aprovechen esta oportunidad, que nos digan qué es lo que sienten, qué vive cada uno desde sus regiones. Es importante la comunicación y escucharlos para poder hacer un mejor trabajo legislativo, tener mejores iniciativas e impactos positivos. Siéntanse con la libertad y la confianza de que serán escuchados”, enfatizó el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Tamaulipas.

Concluido el acto protocolario, en este espacio técnico los jóvenes legisladores procedieron al trabajo de comisiones, análisis y discusión de sus proyectos originales, preparándose para la presentación de dictámenes que serán llevados a la sesión pública del Congreso.

El histórico evento, cobijado por la visión del gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, y respaldado por la Secretaría del Trabajo bajo la dirección de Luis Gerardo Illoldi Reyes, concluirá con la respectiva votación de propuestas, la clausura de los trabajos legislativos y la entrega de reconocimientos oficiales a los 40 parlamentarios que hoy escriben una nueva página en la vida política de Tamaulipas.