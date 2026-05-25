Por: Raúl Terrazas Barraza

Acelerados del 2026-2027

Si desde hace muchas semanas andan sueltos y sin que nadie frene sus carreras, decenas de aspirantes, mujeres y hombres con proyectos políticos buscan lograr las candidaturas a las presidencias municipales en el 2027.

La única contención que pudo verse fue la determinación del Consejo Nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (PMRN) de meter candados a la designación de las y los candidatos, sobre todo para que sea demostrable que no tienen nexos con grupos que operan al margen de la ley.

El asunto es que los muchos que andan sueltos solo debieron voltear hacia atrás para decirse limpios de todo pecado y siguieron con sus actividades promocionales para mejorar su posicionamiento en la población, cosa que para ellos es crucial si se toma en cuenta que varios de los partidos políticos, y en especial Regeneración Nacional, usarán el método de encuestas directas con la población y el que mejor salga será quien se mida con los candidatos de la competencia.

Ahora bien, de hace unos días a la fecha, la cantidad de interesados por precandidaturas y candidaturas ha crecido de forma significativa, porque en casi todos los municipios hay exalcaldes y, como novedad, empresarios que quieren estar en la boleta electoral del primer domingo de junio del 2027.

El más nuevo en esta intención es el empresario de Nuevo Laredo, Pedro Lozano Martínez, a quien apenas le dijeron que podría ser asociado en la estrategia de mejoramiento del transporte urbano que tiene en marcha el Gobierno del Estado y, de inmediato, se tiró a fondo para tratar de convertirse en prospecto del PMRN a la presidencia municipal, en la que despacha ahora la aspirante a gobernadora Carmen Cantú Villarreal.

Obvio, su espontáneo acelere por la política lo llevó a solicitar su alta como regeneracionista, ya que no está en el padrón de militantes, pero ha dicho que, con un año en calidad de representante del transporte en Nuevo Laredo, su incursión política tiene que ver con servir a la ciudad más que con la confrontación partidista.

El listado de exalcaldes que quieren estar de nuevo en los ayuntamientos es largo y, aunque algunos de ellos podrían tener posibilidades, Tomás Gloria Requena por San Fernando y Alberto Ortiz Cano por Llera, pero, queda como gran duda qué pasa con las nuevas generaciones de políticos; da la impresión de que la formación de cuadros políticos se perdió.

Los otros

De acuerdo con datos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el 72 por ciento de los trabajadores del Gobierno del Estado ya cumplieron con la presentación de su declaración patrimonial y de intereses correspondiente al 2026. El dato por sí mismo habla de que la obligación de este documento es atendida; sin embargo, falta el 28 por ciento de las personas.

La meta ahora es que el 100 por ciento de los empleados de la administración cumplan con su declaración, para superar el logro del año pasado que quedó en el 93 por ciento. Por tanto, a quienes incumplieron, la secretaría que tiene a su cargo la doctora Norma Angélica Pedraza Melo llevó a cabo los extrañamientos que la legislación señala.

En atención a los números, más de 60 mil 300 personas han cumplido con su declaración, de los 84 mil que laboran en el Gobierno; por tanto, 23 mil y tantos tienen hasta el domingo para cumplir con su declaración y, de esa manera, alcanzar el 100 por ciento previsto por las autoridades.

La petición, a estas alturas del mes de mayo, para los que faltan es que no dejen el trámite para el último momento, sobre todo porque ahora, con los sistemas digitales, es más ágil y sencillo; incluso, hay tutoriales y asesoría en línea y personal para alcanzar ese 100 por ciento deseado.

Del primero de enero al 25 de mayo de este año, la presa Vicente Guerrero, ubicada en los municipios de Padilla y Casas, ha disminuido su almacenamiento en 11.7 por ciento, ya que pasó de tener el 70.6 por ciento al 58.9; de manera que va que vuela para quedar a la mitad de su capacidad, que es de tres millones 910 mil metros cúbicos.

De conformidad con los datos de almacenamiento actual, el vaso lacustre que alimenta el sistema de riego agrícola de los municipios de Abasolo, Jiménez y Soto la Marina, conocido como el 086, así como la principal fuente de abasto para los habitantes de Ciudad Victoria, está casi a punto de quedar al mismo nivel que tenía en mayo del 2025, que era de dos millones 225 mil 410 metros cúbicos de agua.

Por mes, la Presa Vicente Guerrero ha reducido su nivel de almacenamiento en un promedio de 2.28 por ciento, ya que del primero de enero, cuando tenía 70.6 por ciento, al primer día de febrero se ubicó en 67 por ciento, para una reducción en ese período de 3.6 por ciento en el año.

Al primero de marzo, el nivel de almacenamiento quedó en 65.5 por ciento, al reducirse 1.5 puntos porcentuales, y para un mes después, el primero de abril, quedó en 63 por ciento, para una reducción de 2.5 puntos porcentuales. Luego, al primero de mayo se situó en 60.3 y, al día 25 de este mismo mes, quedó en 58.9, para una reducción de 1.4 por ciento en lo que va del mes.

Obvio, apenas comienza la temporada de lluvias y, de acuerdo con los pronósticos, es posible que haya suficientes para recuperar el volumen que se ha perdido por el uso que se da al agua de la presa Vicente Guerrero, en el cual debe considerarse también la evaporación y las fugas que puedan existir.