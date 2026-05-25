Fortalece SET apoyo integral a la dignidad y salud emocional docente

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 25 de 2026.- Ante la exigencia que representa educar en la actualidad, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) acompaña a las y los docentes para que mantengan una salud emocional y un nivel de bienestar, expresó su titular, Miguel Ángel Valdez García.

“Trabajamos también en la dignidad del docente, en su bienestar emocional, en su bienestar físico; ahí también el sindicato es un gran aliado para este trabajo y volvemos a saludar esta iniciativa de la diputada Blanca Anzaldúa, que va a proteger del desgaste a las y los maestros”, precisó.

Reconoció que está comprobado, mediante investigaciones científicas, que un porcentaje de las y los educadores en el mundo sufren afectaciones emocionales por la desgastante labor, y es ahí donde, como autoridades educativas, tienen que estar muy atentos y, al detectar algún caso, implementar las acciones correspondientes.

“Sería como un episodio depresivo que pueden sufrir las y los maestros, porque el nivel de tensión que exige ahora educar a un grupo de 25 o 35 alumnos, pues sí hay desgaste emocional y en ellos hay que estar muy atentos”, complementó.

Reconoció que, aunque son los menos, hay casos de docentes que han solicitado permisos laborales con motivo de restablecer su salud emocional, tomando terapias cognitivas. Además de que la SET imparte cursos para orientar a las y los educadores en el proceso de mejoramiento de su salud emocional y mental.

Valdez García subrayó como vital que exista una buena relación de las y los maestros con las madres y los padres de familia, que sean un equipo en la educación de las y los estudiantes y no se generen conflictos que abonen a la desestabilización emocional de los educadores.

Refrendó el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de que, a través de la SET, se impulsa una política con una visión en donde las y los docentes son parte fundamental en el quehacer educativo, por lo que su estabilidad y bienestar son prioridad en un gobierno inclusivo y humanista como el de Tamaulipas.