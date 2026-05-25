Demostrará Tamaulipas su infraestructura y capacidad al ser sede del XXII Encuentro Nacional Deportivo CECyTE 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 25 de 2026.- Su infraestructura, capacidad organizativa y coordinación institucional será parte de lo que demostrará Tamaulipas al ser sede del XXII Encuentro Nacional Deportivo CECyTE 2026, que se llevará a cabo del 8 al 12 de junio en los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Miguel Ángel Valdez García, Secretario de Educación de Tamaulipas, encabezó la rueda de prensa, para dar a conocer detalles del encuentro, acompañado por los titulares de la Secretaría de Turismo, Benjamín Hernández, de la dirección general del Deporte Manuel Virués y de la directora general del ITACE, Claudia Anaya Alvarado, institución anfitrionas del encuentro deportivo, así como representantes de los tres municipios conurbados.

Destacó la relevancia de este encuentro que reunirá a más de 3 mil estudiantes del país, con el propósito de fomentar valores como la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo y la sana convivencia a través del deporte.

Por su parte, Claudia Anaya Alvarado señaló que la realización de este encuentro reafirma la confianza en Tamaulipas como sede de eventos nacionales de gran magnitud y resaltó que este tipo de actividades se fortalece la formación integral de las y los estudiantes, al promover estilos de vida saludables y generar espacios de convivencia que contribuyen a su desarrollo académico, deportivo y social.

El Secretario de Turismo, Benjamín Hernández indicó que el encuentro deportivo nacional generará una importante derrama económica para la zona sur del estado, beneficiando sectores como la hotelería, el comercio, el transporte y los servicios, además de fortalecer la promoción turística de Tamaulipas a nivel nacional.

Mientras que el Director de Deporte, Manuel Virués resaltó la importancia de impulsar la práctica deportiva entre las y los jóvenes, señalando que este tipo de competencias representan el inicio del camino hacia el alto rendimiento, debido a que muchos atletas comienzan su formación en estas competencias escolares.

El XXII Encuentro Nacional Deportivo CECyTE 2026 reunirá delegaciones de todo el país y generará una importante proyección educativa, turística y económica para la zona sur de Tamaulipas, consolidando al estado como referente nacional en la organización de encuentros educativos, deportivos, culturales y sociales.