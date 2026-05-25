Avanza Tamaulipas en modelo de producción cárnica con valor agregado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 25 de 2026.- El Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, dio a conocer que en Tamaulipas avanza el proyecto de Producción de Carne de Calidad, cuyo objetivo es engordar, sacrificar y comercializar ganado al menudeo dentro del país, en lugar de exportarlo en pie, ante el cierre de la frontera para este tipo de exportaciones.

Explicó que este proyecto se desarrolla en coordinación con la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, como parte de una estrategia integral orientada a fortalecer al sector ganadero de la entidad y consolidar acciones que impulsen la competitividad del sector pecuario.

Señaló que esta iniciativa ya se encuentra en una primera etapa de implementación en los estados de Sonora, Durango y Coahuila, y posteriormente se expandirá a Chihuahua y Tamaulipas.

Varela Flores destacó que esta estrategia busca además mitigar los efectos derivados del cierre de la exportación de ganado en pie, mediante la agregación de valor a la producción local y el fortalecimiento del mercado interno, generando mayores oportunidades para los productores ganaderos tamaulipecos.

Indicó que el proyecto forma parte del Plan Nacional para Fortalecer la Producción de Carne de Tamaulipas, estrategia integrada al Plan México, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de impulsar la soberanía alimentaria, el desarrollo regional y la productividad del sector agropecuario.