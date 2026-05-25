Avanza el cumplimiento de las y los servidores públicos en la Declaración Patrimonial y de Intereses 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 25 de 2026.- A pocos días de que concluya el plazo legal el próximo 31 de mayo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, reporta un avance significativo en la presentación de la Declaración Patrimonial y de Intereses del ejercicio actual.

A la fecha, más de 60 mil 300 personas servidoras públicas han cumplido con esta obligación en tiempo y forma, lo que representa el 71.76 por ciento del padrón total, cercano a los 84 mil trabajadores del Estado. Dentro de este universo de cumplimiento, se destaca que cerca de 3 mil personas servidoras públicas pertenecen al denominado primer nivel, confirmando el compromiso de los mandos superiores con la legalidad y la rendición de cuentas.

“Ante el porcentaje restante de los sujetos obligados que aún faltan por realizar el trámite, la SABG intensifica los esfuerzos de difusión y descarta cualquier tipo de prórroga, recordando que el sistema electrónico habilitado es sumamente sencillo, ágil y amigable, por lo que no existe justificación para el retraso. Además, el año pasado se logró alcanzar una meta histórica del 93 por ciento de cumplimiento general, por lo que este año la meta sigue siendo el 100%, exhortando a todas las personas servidoras públicas a no dejar este deber para el último momento”, expresó Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción.

Para facilitar y dar mayor accesibilidad a todos los interesados, el equipo de la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial mantiene un módulo de atención personalizada en el Polyforum de Ciudad Victoria, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas reitera la importancia y el compromiso por la transparencia y la rendición de cuentas, como uno de los máximos propósitos de la administración a cargo del gobernador Américo Villarreal Anaya, fortaleciendo la confianza en las instituciones.