Sectur y UAT unen fuerzas para transformar turismo tamaulipeco

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 24 de 2026.- Para elevar el nivel de los guías turísticos, crear experiencias inolvidables, integrar de manera genuina a las comunidades locales y hacer más accesible el rico patrimonio cultural tanto a visitantes como a familias tamaulipecas, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas trabaja con la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó que “el gobernador Américo Villarreal Anaya es un gran impulsor de la excelencia en todos los sectores y ámbitos del desarrollo humano”.

Indicó que por ello, fortalecen el trabajo interinstitucional con el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, mediante reuniones estratégicas en las que se definen iniciativas innovadoras para robustecer las rutas turísticas con un enfoque cultural, social y profundamente comunitario, con el propósito de poner en alto valor la historia, la identidad, las tradiciones y el extraordinario patrimonio de Tamaulipas.

“Entre los ejes principales se encuentran la capacitación de guías, el diseño de experiencias temáticas únicas, la activa participación de las comunidades locales y la creación de herramientas de interpretación cultural modernas y accesibles para todos”, explicó el funcionario estatal.

Refirió que con estas acciones, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas reafirma su compromiso de impulsar un turismo responsable, sostenible y profundamente identitario, consolidando alianzas estratégicas con la academia para posicionar a Tamaulipas como un destino de clase mundial, más allá de los destinos tradicionales.

Por la Secretaría de Turismo participaron María Amós Cavazos Bustamante, Directora General de Infraestructura y Productos Turísticos; Omar Alonso Villafuerte Sánchez, Girector de Productos Turísticos, mientras que por la UAT, Octavio Herrera Pérez, Girector del Instituto de Investigaciones Históricas; Clara García Sáenz, responsable técnica del proyecto, así como Ulises Zaragoza Guillén, Abigaíl Calderón de la Fuente y Orien de la Torre Martínez.