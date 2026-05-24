Refuerza SRHDS operación de redes hidrosanitarias con acciones de desazolve y mantenimiento

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Mayo 24 de 2026.- La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, a través de la Dirección de Vinculación y Fortalecimiento a Organismos Operadores y en coordinación con la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tamaulipas, intensificó las acciones de limpieza y desazolve sanitario en los municipios de Tula y Soto la Marina.

Los trabajos se realizaron mediante el uso de equipo hidroneumático de presión y vacío, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de las redes de alcantarillado y fortalecer la infraestructura sanitaria en beneficio de la población.

En el municipio de Tula, durante tres días de labores se atendieron diversos sectores, entre ellos el Ejido Lázaro Cárdenas, COBAT 35, la Escuela Primaria Magdaleno Cedillo “El Coronel”, jardín de niños, escuela primaria, secundaria, clínica rural de salud y la cabecera municipal.

Como resultado de estas acciones, se efectuó el sondeo de 1,250 metros lineales y el desazolve de más de 120 metros cúbicos, permitiendo mejorar el funcionamiento de la red sanitaria en las zonas intervenidas.

Por otra parte, en Soto la Marina se realizaron trabajos de inspección, apertura y revisión de pozos de visita, así como extracción de lodos, basura y residuos acumulados en la red de alcantarillado.

En este municipio se llevó a cabo el sondeo de 1,800 metros lineales y el desazolve de 130 metros cúbicos, acciones que permitieron restablecer el adecuado funcionamiento del sistema y reducir riesgos de fugas, taponamientos e inundaciones.

El titular de la dependencia estatal, Raúl Quiroga Álvarez, destacó que estas acciones fortalecen la infraestructura hidrosanitaria y contribuyen a mejorar el manejo de aguas residuales, priorizando el bienestar y la salud de las y los tamaulipecos.