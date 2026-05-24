POR: ANA LUISA GARCIA G.

< En marcha la transformación del turismo tamaulipeco

El gobierno de Tamaulipas, que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, confirma con acciones sustanciales, su compromiso de impulsar la actividad turística en el estado, y lo hace con profunda identidad, que permite arraigar y fortalecer sus raíces y orígenes a quienes nacieron en estas tierras o la eligieron para establecer su lugar de residencia.

Para el efecto. consolida alianzas estratégicas con diferentes sectores, entre los que destaca la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pieza clave en el propósito de posicionar a la entidad como un destino de clase mundial, que sobresalga más allá de los lugares tradicionales, como son: Playa Miramar en Cd. Madero, Puerto de Tampico y La Pesca en Soto la Marina.

Estos tres puntos geográficos han aportado prestigio y creado una clientela turística de frecuencia, y representan una referencia importante para impulsar otros sitios de belleza natural.

Y en esas está, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas de la que es titular, Benjamín Hernández Rodríguez, que con acciones en el día a día, reafirma su compromiso de impulsar un turismo responsable y sostenible. Actualmente este brazo ejecutor del gobierno de Américo Villarreal, celebra reuniones de trabajo con la UAT, donde se analiza cuidadosamente las rutas turísticas que pueden ser innovadas o bien robustecer las actuales con un enfoque cultural y social.

Además de aportar iniciativas para enriquecer las rutas turísticas desde el enfoque cultural, social y comunitario, donde las tradiciones tienen importante contribución, igual que la historia y tradiciones que dan identidad a un lugar. Otro de los recursos es la capacitación de guías, la incorporación de nuevas experiencias temáticas, en la que participan activamente elementos de la comunidad.

En Tamaulipas el turismo aporta el 6.4% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta actividad económica ha registrado en los últimos tiempos un gran dinamismo; por ejemplo, a finales del año pasado, el estado registró una afluencia superior a 17.4 millones de visitantes y una derrama económica que superó los 16,000 millones de pesos.

De ahí que los gobiernos estatal y federal han incrementado su inversión en el sector turístico con el fin de fortalecer la infraestructura, a donde se han destinado recientemente 349 millones de pesos para la mejora, rehabilitación y ejecución de obras turísticas en diversos municipios.

Actualmente la industria turística sostiene alrededor de 125 mil empleos entre directos e indirectos, distribuidos en aproximadamente 15 mil establecimientos comerciales. Los puntos principales son los tres ya mencionados, donde se concentra el 56.3 % de la ocupación hotelera de Tamaulipas.

MUNICIPIO LOGRA RECONEXIÓN VIAL EN 7,300 M2 DE CALLES. – El gobierno de Lalo Gattás se ha dedicado a rehabilitar las calles y avenidas de la ciudad, las cuales estaban intransitables; por consiguiente, no ha realizado obras de relumbrón, de esas que dan notoriedad y alegría ciudadana de momento, aunque el costo sea sacrificar inversión en hacer vías más transitables y seguras para el transporte público y particular.

Ojalá que la próxima administración, viendo que las calles están muy bien, no las descuide y se regrese a una situación, como la que sufrieron los victorenses en los tiempos de Xicoténcatl González y María del Pilar Gómez Leal.

Por ser la capital del Estado, esta ciudad en otros tiempos, antes de que llegara la alternancia con el PAN, gozó de apoyos de la administración estatal, tanto en pavimentación como en el mantenimiento de parques y jardines. Victoria como sede de los tres Poderes del Estado, debe ser la ciudad más cuidada y más presentable.

En esas está el gobierno de Eduardo Gattás Báez, que en sus últimos reportes, da a conocer la restauración de calles y avenidas con el programa de bacheo, rastreo y nivelación en 7,580 metros cuadrados en vías de comunicación en distintos sectores de la ciudad, impactando con ello, en la calidad de vida de la población.

ESTE LUNES, ES DIA DEL CONTADOR ¡FELICIDADES! – Este 25 de mayo se celebra el “Día del Contador(a)” en México, Así es que, si a usted le presta servicios uno de estos profesionistas, o conoce a alguien o tiene un amigo contador no olvide hacer presente sus felicitaciones. La contaduría no fue siempre considerada una profesión, se reconoce a partir del 25 de mayo de 1907 cuando presentó su examen profesional, Fernando Díez Barroso. Ese primer titulo fue de “Contador de Comercio”.

El afamado Díez Barroso, en su tiempo fue reconocido como pionero e impulsor de la contabilidad, como carrera formal y académica. Posteriormente en 1917, fundó la Asociación de Contadores Titulados (hoy conocida como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos) y en 1925 la Secretaría de Educación Pública (SEP) revalidó su título otorgándole el grado de Contador Público.

¡Felicidades a todas y todos los profesionistas que han hecho de la contabilidad su profesión!

EL SÁBADO 23 LOS ESTUDIANTES TUVIERON SU DIA. – En ese marco el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, dirigió un mensaje en que hizo un llamado a la comunidad estudiantil de esa casa de estudios, a mantener la confianza en sí mismos, ser perseverante en sus metas y continuar construyendo su futuro desde el esfuerzo y la preparación. Asimismo, les recordó el potencial que representan para el desarrollo de Tamaulipas, y del país.

Al ser día inhábil, o de baja presencia en las aulas, el rector utilizó las redes sociales oficiales de la Universidad para hacer llegar a la comunidad universitaria en particular y a toda la estudiantil, entre otras cosas lo siguiente:

“La etapa universitaria es un periodo de retos y aprendizaje que marca profundamente la vida personal y profesional de las y los estudiantes; durante esta etapa la juventud enfrenta desafíos importantes y exigencias propias de la formación profesional; sin embargo, subrayó que también es una etapa de crecimiento, descubrimiento y consolidación de los ideales que definirán el rumbo de una generación comprometida con el desarrollo de su entorno.

Sostuvo además, que la UAT trabaja para fortalecer un modelo educativo humanista, cercano y comprometido con las necesidades reales de sus estudiantes, impulsando espacios donde puedan prepararse académicamente, desarrollar sus capacidades y encontrar oportunidades para construir su propio proyecto de vida.

Finalmente, el rector Dámaso Anaya hizo un llamado a la comunidad estudiantil a mantener la confianza en sí mismos, perseverar en sus metas y continuar construyendo su futuro desde el esfuerzo y la preparación.