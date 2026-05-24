Impulsa Américo proyectos estratégicos para consolidar al sur de Tamaulipas como motor de desarrollo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 24 de 2026.- El sur del estado como motor industrial, portuario y metropolitano de Tamaulipas y los proyectos estratégicos como el sistema de transporte conurbado BRT, el tratamiento de aguas residuales, el impulso turístico, el desarrollo energético y la modernización carretera, fueron abordados por el gobernador Américo Villarreal Anaya durante el programa “Diálogos con Américo”.

“El fondo es la mejor oportunidad de atención y servicio a la persona y una oportunidad de que todos crezcamos en armonía, con una justicia social y que, como decimos, que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera”, expresó el gobernador en la emisión dominical a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas.

Tras destacar la concurrencia de los gobiernos federal, estatal y municipales en una misma línea de actuación y pensamiento político, en búsqueda del beneficio de su población, el gobernador aseguró que de esta manera las circunstancias se potencializan, hacen sinergia y prueba de ello es la conjunción de esfuerzos y el acuerdo en esos tres municipios tan importantes de nuestra entidad: Tampico, Madero y Altamira.

Aseguró que el proyecto para la puesta en marcha del Sistema de Transporte BRT está prácticamente consolidado y cuenta con presupuesto autorizado por Banobras, la participación del estado y la intervención de los concesionarios para contar con un transporte público digno, seguro y que dé certeza a la movilidad urbana.

Indicó que todo el sistema de movilidad de la zona sur nace de la nueva carretera Mante-Ocampo-Tula, que ya está en funcionamiento y comprende también el libramiento en Ciudad Mante y un viaducto elevado en la avenida Hidalgo, a la entrada a Tampico, de 4.3 kilómetros.

“Estaría integrado a lo que ya nos ha comentado nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. El que se va a realizar esta nueva carretera, una súper carretera de cuatro carriles desde Tampico hasta Reynosa, y que este Arco Carretero de la Ciudad de México a Tuxpan, Tampico y de Tampico a Ciudad Victoria y a Reynosa esté también integrado en esta logística este viaducto elevado”, comentó.

El gobernador destacó el rescate del puente de La Esperanza, en Altamira, una obra emblemática que, tras 14 años de espera ante la indiferencia de gobiernos anteriores, hoy es el reflejo de lo que se puede construir cuando un gobierno está atento de su gente, “de lo que se requiere para el bienestar y el progreso”, dijo.

También mencionó el potencial energético que hace a Tamaulipas el segundo estado a nivel nacional con mayor capacidad de producción de energía, aunado a los proyectos que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum con nuevas plantas de ciclo combinado y generaciones eólicas y fotovoltaicas.

Explicó que el programa de electrificación en Tamaulipas avanza firmemente, logrando que Villa de Casas y Díaz Ordaz ya estén cubiertos al 100% y, además, de 2,400 hogares identificados con rezago eléctrico se ha bajado a alrededor de 1,700.

También se refirió al compromiso para electrificar con paneles solares el ejido San José, en la reserva de la Biósfera de El Cielo, como parte del apoyo para prestadores de servicios turísticos en esta región.

Agregó que, como parte de las acciones para garantizar el cuidado del recurso agua y evitar una condición crítica como en 2023, el Gobierno del Estado trabaja con la Asociación de Industriales para contar con una planta de tratamiento de aguas residuales integral con un colector para los tres municipios.

De esta manera, el agua tratada será destinada para la industria, de manera que los recursos de las fuentes de agua del río Tamesí y del Sistema Lagunario serían exclusivamente para consumo humano y desarrollo urbano.

Respecto al desarrollo turístico, reiteró el crecimiento sustantivo de este sector, logrando más de 3 millones de visitantes a nuestra entidad en Semana Santa, como parte de la estrategia “Tamaulipas seguro, te enamora”, la cual ha puesto de manifiesto que nuestro estado cada vez mejora más sus sistemas de seguridad.

En este punto, se refirió al Índice de Paz 2026 dado a conocer esta semana por el Instituto para la Economía y la Paz, el cual destacó que Tamaulipas está en semáforo verde de las condiciones de seguridad y se ubica dentro de los 10 estados más seguros del país, además de que ningún municipio tamaulipeco se encuentra entre los 20 con mayor inseguridad.

Al atender la participación vía telefónica de la ciudadanía, el gobernador refrendó que el compromiso es ofrecer mejores condiciones de crecimiento en materia de vivienda, del saneamiento del medio ambiente, de mejores oportunidades educativas, de salud, atención hospitalaria y, en general, propiciar mejores condiciones y oportunidades para el desarrollo y bienestar, principalmente para las y los tamaulipecos que han sido menos favorecidos.