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Guardia Estatal de Género con proximidad permanente en espacios públicos

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-A través de diferentes mecanismos se trabaja en la erradicación de la violencia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 24 de 2026.- Desde la frontera hasta la zona sur de la entidad, la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) mantiene la proximidad con las familias a fin de dar a conocer los servicios brindados por la Guardia Estatal de Género en los municipios en los que tienen presencia.

Entre estos se encuentran Matamoros y Ciudad Madero, en los cuales se instalaron módulos informativos en áreas verdes y zonas comerciales como el tianguis de la Avenida del Niño en el norte y en un parque de la colonia 16 de septiembre en el sur.

En el primero, además de recorridos preventivos y disuasivos del delito, se difundieron los números de emergencia: 911 y 089 para denuncias anónimas, mientras que, en el segundo, se compartió el espacio con diferentes dependencias estatales, municipales y federales con el objetivo de brindar diferentes servicios a la ciudadanía.

Por parte de la Guardia Estatal de Género se fortaleció la orientación con la entrega de violentómetros, una herramienta didáctica que permite identificar los diferentes niveles en los que puede presentarse la violencia.

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