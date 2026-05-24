Por: Raúl Terrazas Barraza

Sosa o Gómez

Entre sus extravagancias políticas, el senador José Gerardo Fernández Noroña, flanqueado por sus compañeros legisladores de Tamaulipas, dijo a quienes quieran escucharlo que los dos, Olga Sosa Ruiz y José Ramón Gómez Leal, van muy parejos en las preferencias ciudadanas para la sucesión estatal de 2028.

Así, nada más, de buenas a primeras, soltó la hablada y dijo que le parece que en Tamaulipas sus dos compañeros senadores dan una demostración de madurez, unidad y compromiso muy importante, porque son de primera, la verdad, de primera.

Casi en tono de agradecimiento, hizo ver que en sus giras a Tamaulipas los dos senadores de mayoría le han acompañado y, sabedor de que la elección de gobernador es hasta 2028, dirigiéndose a ellos comentó que allí estaba con él quien gobierne Tamaulipas, porque van muy parejos en sus precampañas.

Desde luego, el hombre de las mil y una ocurrencias sabe que soltó un comentario que impactará en la grilla tamaulipeca, porque al haber ventaneado a sus compañeros hará que las y los otros aspirantes a la sucesión gubernamental revisen sus estrategias de posicionamiento para demeritar la opinión del senador Fernández Noroña.

Obvio, porque una cosa es aquello que él considere y otra muy diferente la perspectiva que tienen las y los ciudadanos en este momento y, desde luego, la que se vivirá en 2028, en el entendido de que sus compañeros Sosa Ruiz y Gómez Leal estarán hasta ese tiempo en la mejor posición, si se toma en cuenta que las senadurías son el estado perfecto de los políticos: son candidatas y candidatos a todo y de todo.

En cambio, otras y otros, como la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Cantú Villarreal, si no es electa como diputada federal o local, no tendrá plataforma cómoda para mantener el ritmo de promoción que trae en la actualidad a costillas del presupuesto municipal; y caso parecido es el del alcalde de Madero, Erasmo González Robledo, quien, dicho sea de paso, podría contar con el respaldo de una buena parte del gabinete federal para su postulación.

Por lo pronto, la ventaneada de González Noroña su impacto tendrá, indescifrable en este momento, pero visible poco más adelante, porque colocó a sus compañeros senadores de mayoría en la competencia al describirlos como políticos maduros, que saben de unidad y de compromisos.

Los otros

En su programa semanal de Radio Tamaulipas, el gobernador del estado, doctor Américo Villarreal Anaya, hizo ver que datos de esta semana, dados a conocer por el Instituto para la Economía y la Paz, precisan que el Índice de Paz 2026 destaca que Tamaulipas está en semáforo verde respecto a las condiciones de seguridad y está ubicado entre las diez entidades más seguras del país.

Asimismo, de los 43 municipios tamaulipecos, ninguno aparece entre los 20 con mayor inseguridad de México, algo que seguro tiene que ver con el trabajo de las Mesas de Paz que funcionan en la entidad y desde las cuales los responsables de seguridad trabajan desde un esquema de prioridades y de coordinación efectiva para resolver de manera pronta las preocupaciones de la ciudadanía en esta materia.

Al interactuar con radioescuchas de su programa Diálogos con Américo, el titular del Poder Ejecutivo reafirmó su compromiso de trabajar con ahínco para atender las necesidades de vivienda, saneamiento ambiental, educación, salud y atención hospitalaria, todo con un enfoque claro a mayores oportunidades para el desarrollo y bienestar, en especial de las y los tamaulipecos en situación de vulnerabilidad.

Resulta interesante saber que, desde la Fiscalía General de Justicia del Estado, existe el compromiso de impulsar actividades preventivas y formativas encaminadas a contribuir al bienestar de la niñez y fortalecer la cultura de paz desde la infancia, ello a través de información que el personal de la dependencia, que tiene a su cargo el Mtro. Jesús Eduardo Govea Orozco, difunde a grupos de alumnos de instituciones de educación básica.

En esta semana que concluyó participaron ante alumnas y alumnos de quinto y sexto año de la Escuela Primaria Juana de Asbaje y Ramírez, para externarles cuán importante es reconocer, expresar y manejar de manera adecuada sus emociones y, desde luego, hacer ver que existen herramientas probadas para hacer frente a impresiones de enojo, miedo, frustración o tristeza, en el entendido de que las autoridades están allí para respaldar a la sociedad.

Por otro lado, en la Secretaría de Educación que maneja el doctor Miguel Ángel Valdez García, le sacarán provecho a los contratos que tienen con la Aseguradora Mexicana, ASEMEXA, con la que el Gobierno de la República trabaja para el cuidado de la infraestructura física de las escuelas públicas.

Se estima que unos 43 millones de pesos provenientes de los fondos de aseguramiento serán destinados a reemplazar mobiliario escolar en los planteles que registraron daños por las intensas lluvias de 2025, incluidas computadoras e instalaciones eléctricas, sobre todo en la zona fronteriza y por allá en Reynosa.

De las lluvias de este año no hay reportes de daños en escuelas, pero en caso de que suceda se aplicará la misma estrategia, es decir, aprovechar los seguros que se tienen contratados para que las y los estudiantes cuenten con espacios y equipos adecuados para sus estudios.

Rodeada de su familia y tras una misa en su honor debido a su cumpleaños este fin de semana, la señora doña Cecilia de la Lastra de Calanda disfrutó de momentos muy agradables al compartir el pan y la sal con sus hijos, nietos, bisnietos, yernos y los invitados para la ocasión.