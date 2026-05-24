Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Honores a la Bandera, lunes 25 de mayo 2026

*Ahí se hará entrega de libros de lectura de la colección 25 para el 25

La Ceremonia Cívica de Honores a la Bandera de este lunes 25 de mayo de 2026, le toca organizar y desarrollar al titular de los Conaleps de todo el estado, Fernando Arizpe Pedraza y el anfitrión será el director del plantel Victoria, Martin Rivera Romero, cuyo evento es coordinado por el área de Comunicación Social y la misma que encabezará el gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya.

La cita es en el plantel Victoria, ubicado en Camino Vecinal entre Sierra Hermosa y Azucena 3381, Fraccionamiento Villarreal en la capital tamaulipeca en punto de las 8:00 a.m. Atuendo institucional, según dice la invitación que ya circula, sobre todo por todos los pasillos de las diferentes dependencias del gobierno del estado.

Ahí el mandatario tamaulipeco hará entrega de libros de lectura de la colección 25 para el 25.

Indudablemente el acto reunirá a autoridades de los tres órdenes de gobierno, legisladores y dirigentes de sindicatos en un ejercicio de respeto a los símbolos patrios y de reafirmación de los valores cívicos que fortalecen la identidad nacional y el compromiso institucional con la ciudadanía.

Fiesta en grande allá en Bustamante este martes 26 de mayo

​Mañana martes se celebrará la ceremonia cívica conmemorativa a los 277 años de la fundación del municipio de Bustamante. El punto más lejano al noreste de Tamaulipas. Me dicen que la alcaldesa, la Dra. Maricela Rodríguez González, aventará la casa por la ventana para recordar esta fiesta. Así que, prepárense, ensíllense y pónganse el sombrero porque habrá cabalgata, coleadera y jaripeo y otras sorpresas más. Todo un día de fiesta por allá.

​Hay que llevar buen apetito y tiempo suficiente para convivir con toda la raza del altiplano tamaulipeco. Se espera al final algo especial, donde las luces brillaran a todo su esplendor; iniciando con la canción “Aquel Amor” que dice: Donde andara aquel amor que yo quise tanto, donde estará solo Dios sabe si está llorando. Aquel Amor Aquel Amor Aquel Amor que yo quise tanto. Así más o menos esas rolas buenas y que peguen donde más duela. ¡Allá nos vemos!

​Por cierto, también en esta fiesta de aniversario habrá invitados de lujo, así como las y los alcaldes de la región. Pendientes.

NOTAS CORTAS

​1.- En el reciente festejo del Día Internacional de la Enfermería 2026, celebrado en el Polyforum Victoria y encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, acompañado por la presidenta del Sistema DIF Estatal, María de Villarreal, se entregaron 45 reconocimientos a personal de todo el estado; reiterando que el principio básico del humanismo y la sensibilidad de poder percibir a otra persona como nuestro semejante está presente, más que en cualquier otra profesión, en las enfermeras y enfermeros. Al evento acudió la secretaria de Salud, Dra. Adriana Marcela Hernández Campos.

También presente estuvo la Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas (SUTSPET), Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, quien asistió a la ceremonia como invitada especial, donde se reconocieron a enfermeras y enfermeros de toda la entidad.

Asimismo cono invitado de honor estuvo el Secretario General de la Sección 51 del SNTSA, Adolfo Sierra Medina, quien durante la celebración se reconoció la entrega y vocación de más de 3 mil enfermeras y enfermeros tamaulipecos, destacando su invaluable labor en el cuidado de la salud de la población.