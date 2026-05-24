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Destaca estudiante del ITACE al obtener el tercer lugar nacional en el Festival Académico 2026

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Mayo 23 de 2026.- El talento y la excelencia académica del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) continúan trascendiendo a nivel nacional, en esta ocasión con Jesús Antonio Santiago del Ángel, estudiante del ITACE Tamaulipas, quien obtuvo el tercer lugar en el área de Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología durante el Festival Académico Nacional 2026.

Gracias a su sobresaliente desempeño académico en este festival, efectuado en Cancún, Quintana Roo, el estudiante del plantel Altamira recibió también una beca en la Universidad Anáhuac, reconocimiento que premia su compromiso, dedicación y excelencia en su formación profesional.

Claudia Anaya Alvarado, directora general del ITACE, resaltó el esfuerzo y la disciplina del joven tamaulipeco, destacando que este resultado es reflejo de la capacidad que existe en las aulas de la institución y del trabajo permanente que se realiza en favor de las y los estudiantes.

“Jesús Antonio representa el talento, la preparación y el compromiso de las y los jóvenes tamaulipecos. Este logro nos llena de orgullo y nos motiva a seguir fortaleciendo la educación de calidad para que más estudiantes alcancen sus metas y representen dignamente a Tamaulipas”, expresó.

Reconoció el apoyo brindado por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, así como por el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, por impulsar acciones y oportunidades que fortalecen el desarrollo académico de las y los jóvenes del estado.

“Cada logro estudiantil es resultado del esfuerzo conjunto entre alumnas, alumnos, docentes, madres y padres de familia, así como de autoridades comprometidas con la educación. Hoy, Jesús Antonio pone muy en alto el nombre de Altamira, del ITACE y de Tamaulipas”, concluyó.

El ITACE reafirma su compromiso de continuar impulsando espacios académicos, científicos y tecnológicos que permitan a las y los estudiantes desarrollar plenamente sus capacidades y consolidar una educación transformadora para Tamaulipas.

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