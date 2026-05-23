Transforma Alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez la cabecera municipal con calles pavimentadas de concreto

Una importante transformación está teniendo la cabecera municipal, gracias a los proyectos de pavimentación que a base concreto hidráulico lleva a cabo el Gobierno de Soto la Marina que preside Glynnis Jiménez Vázquez.

Entre las últimas vialidades que en las que se aplica concreto hidráulico, se cuenta la Manuel Acuña entre Felipe de la Garza y Carretera Nacional, así como la Cuauhtémoc entre Benito Juárez y Matamoros.

Estas rehabilitaciones forman parte de los programas de obra pública para el ejercicio 2026, que incluye un buen número de rehabilitación de calles a base de concreto hidráulico, así como rehabilitaciones de líneas de drenaje sanitario y bacheo.