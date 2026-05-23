Exitoso Tianguis Campesino de los grupos de “Sembrando Vida”

Con gran éxito se llevó a cabo el Tianguis Campesino de los grupos de las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC) del Programa Sembrando de Vida en Soto la Marina el pasado el martes 19 de mayo en la explanada municipal.

Rosalino Abraham López Méndez, Facilitador Comunitario de la Ruta 1 del Programa “Sembrando Vida”, así como Liliana Cortez Hernández y Víctor Hinojosa Gámez, técnicos sociales, dijeron en entrevista con El Redactor, que los productos que ofertaron los integrantes de las “CAC” fueron muy bien aceptados por la población, poniendo de relieve que además de productos frescos del campo hubo distintos artículos como valor agregado a lo que se cultiva, como salsas embotelladas.

Se dio a conocer que se está analizando la posibilidad de que este Tianguis Campesino se instale al menor cada quince días, en el entendido de que la oferta de productos frescos del campo beneficia a la población y a los mismos miembros de los grupos de las Comunidades de Aprendizaje Campesino de “Sembrando. Vida”

En este tianguis participaron comunidades campesinas como Tampiquito, Benito Juárez, El Carrizo, La Piedra, La Piedra. Ejido Verde Grande y Verde Chico, entre otras.