Destaca Pedro Cepeda rescate de obras abandonadas en comparecencia ante el Congreso del Estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Mayo 20 de 2026.- Alineado al compromiso del Gobierno que lidera Américo Villarreal Anaya, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, detalló que se ha consolidado una estrategia de rescate de infraestructura que había sido abandonada o quedó inconclusa por administraciones anteriores.

Mencionó entre las obras más relevantes la autopista Mante–Tula, la cual fue recibida con apenas un 1% de avance y actualmente está en operación parcial. Asimismo, subrayó el rescate del Hospital General de Ciudad Madero, infraestructura que había quedado inconclusa y que hoy se encuentra cercana a su conclusión para fortalecer la atención médica en la zona sur del estado.

De igual forma, resaltó la segunda línea del acueducto “Guadalupe Victoria” en la Ciudad Capital, proyecto prioritario para garantizar el abasto de agua potable, así como la rehabilitación y conclusión de diversos puentes como el de La Esperanza y próximamente el Puente Magueyes.

El secretario refirió que estas acciones representan una política pública enfocada en recuperar proyectos abandonados para convertirlos en infraestructura funcional que responda a las necesidades actuales de la población.

Por último, señaló que el avance de estas obras es resultado de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y del impulso del líder del Ejecutivo estatal para dar continuidad a proyectos de alto impacto social.