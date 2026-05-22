Reciben adolescentes en conflicto con la Ley Penal capacitación laboral en barbería

-Con estas acciones la SSPT previene el delito y su reincidencia

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Mayo 22 de 2026.- Resultado de la colaboración entre el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), adolescentes en conflicto con la Ley Penal que se encuentran cumpliendo medidas no privativas de la libertad asistieron a un curso de barbería.

La sede de esta capacitación laboral fue el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes ubicado en el municipio de Nuevo Laredo y estuvo abierto a la comunidad en general, fortaleciendo de esta manera las relaciones sociales.

A través de la adquisición de nuevas habilidades, la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) de la SSPT previene el delito y su reincidencia al promover una incorporación eficiente y competitiva al campo laboral.

Asimismo, se propicia la creación de redes de apoyo y sentido de pertenencia a una comunidad para evitar conductas antisociales.