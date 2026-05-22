Realizan Jornada Nacional de Lectura en Tamaulipas para consolidar una República de lectores por la paz: INJUVE

Estrategia que busca promover espacios de paz y sana convivencia en entornos escolares y comunitarios

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 22 de 2026.- En el marco de los esfuerzos por fomentar el hábito del libro y la palabra viva, se llevó a cabo con gran éxito la Jornada Nacional de Lectura, evento impulsado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) como parte medular de la Estrategia Nacional de Lectura (ENL), que busca universalizar el acceso a los libros y transformar la vida de las comunidades a través de la práctica colectiva del aprendizaje, promoviendo espacios de paz y sana convivencia en entornos escolares y comunitarios.

En el ámbito estatal, el evento estuvo a cargo del Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), en colaboración con el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) Plantel Victoria, congregando a estudiantes en actividades dinámicas y participativas. Durante el encuentro, jóvenes compartieron lectura en voz alta, reflexiones y experiencias que promueven la imaginación, el conocimiento y la convivencia. Además, se incentivó el interés por los libros como una herramienta de desarrollo personal, educativo y cultural en la comunidad.

Al respecto, el director general del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, destacó que el fomento a la lectura no solo es un acto académico, sino una herramienta indispensable para la revolución del pensamiento y el desarrollo integral de las y los jóvenes tamaulipecos. “A través de estos maratones colectivos, logramos que la palabra cobre vida en los espacios públicos y centros educativos; leer nos ayuda a conocernos mejor nosotros mismos y despierta la imaginación de una juventud que está llamada a ser el motor del cambio en nuestra sociedad”, puntualizó el titular de la dependencia, reafirmando el compromiso de seguir llevando estas dinámicas a cada municipio de la entidad.

Esta enriquecedora jornada convocó desde Tamaulipas a jóvenes de diferentes municipios de la entidad, destacando: Tampico, Ciudad Madero, Ciudad Mante, Ciudad Victoria, Padilla, San Fernando, Soto La Marina, Matamoros, Río Bravo, Reynosa y Díaz Ordaz.

Cabe destacar que esta estrategia se enmarca fielmente en los compromisos de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Entre estas prioridades se encuentran la recuperación de la memoria histórica y la promoción constante de círculos de lectura en todos los ámbitos sociales, orientados de manera firme hacia la consolidación de una verdadera República de lectoras y lectores donde se ejerza con total libertad el derecho a elegir qué leer.

Finalmente: “Este esfuerzo conjunto responde a las políticas de bienestar impulsadas firmemente por el gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, quien ha priorizado la educación y la lectura como pilares de la transformación estatal. Bajo su liderazgo, el INJUVE de la Secretaría del Trabajo dirigida por Luis Gerardo Illoldi Reyes, continúa sumando sinergias institucionales para dotar a las juventudes de mecanismos de participación que faciliten su desarrollo integral dentro de su entorno”, dijo Rodríguez Perales.

A la presentación acudieron autoridades estatales de las dependencias: Trabajo, ITACE, ITEA, Mesa de Paz y Educación Media Superior.