Promueve Tecnológico de El Mante la innovación y el emprendimiento de sus estudiantes

El Mante, Tamaulipas.– Mayo 22 de 2026.- Con más de 50 proyectos desarrollados y presentados por estudiantes de diversas carreras del Instituto Tecnológico Superior de El Mante (ITSM), queda manifiesto la innovación, el emprendimiento y el desarrollo tecnológico de la comunidad estudiantil en la etapa local del Innova TecNM, edición 2026.

Así lo expresó Héctor Manuel Hernández Navarro, coordinador de Vinculación y Difusión, en representación de Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, señalando que el certamen busca mejorar los espacios destinados al aprendizaje y al crecimiento académico, contribuyendo a elevar la calidad educativa y consolidar mejores condiciones para la formación profesional de la comunidad tecnológica.

Indicó que como parte de estas actividades, se inauguró también la ampliación del plantel con la incorporación de dos nuevos centros de cómputo equipados con 35 computadoras cada uno, cuatro aulas académicas, cuatro cubículos para asesorías, una sala de reuniones y dos bodegas laterales, aumentando así la infraestructura educativa.

Apuntó que, con estas acciones, los gobiernos Federal y Estatal, liderados por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Américo Villarreal Anaya, reafirman el compromiso con el fortalecimiento de la educación superior tecnológica y la modernización de los espacios académicos, en beneficio de la comunidad educativa tamaulipeca.

En la ceremonia también estuvieron presentes Martha Patricia Chío de la Garza, presidenta municipal de El Mante; el diputado local Alberto Moctezuma Castillo; y el director anfitrión, Jesús Alberto Moctezuma Sandoval, además de catedráticos y estudiantes.