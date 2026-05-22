Participa Secretaría de Recursos Hidráulicos en reunión del Comité Hidráulico del Distrito de Riego 092 Río Pánuco

Ciudad Mante, Tamaulipas.– Mayo 22 de 2026.- Se llevó a cabo la reunión ordinaria del Comité Hidráulico del Distrito de Riego 092 Río Pánuco, unidad “Las Ánimas”, donde se revisaron los avances y acciones correspondientes al ciclo agrícola 2025–2026.

Durante la sesión se presentó el avance del Plan de Riego 2025–2026, así como temas relacionados con permisos de siembra, el Programa de Conservación Normal, el Programa de Recaudación y los pagos por suministro de agua en bloque.

Asimismo, usuarios del distrito informaron sobre el progreso de las acciones contempladas dentro del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola de los Distritos de Riego, particularmente en los componentes de rehabilitación y tecnificación de distritos de riego, equipamiento y devolución de pagos por suministro de agua en bloque.

El subsecretario de Infraestructura Hidráulica, Américo Rendón Dueñez, destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre usuarios, módulos de riego y el Gobierno del Estado para mejorar la planeación y operación de la infraestructura hidroagrícola.

Señaló además que estas acciones permiten avanzar hacia un manejo más eficiente y sostenible del recurso hídrico, contribuyendo al fortalecimiento del sector agrícola y al desarrollo productivo de la región.