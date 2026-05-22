Ofrece Jiménez naturaleza, historia, gastronomía y mucho más

-Con dos concursos nacionales abiertos para elaborar el mejor platillo de machacado y el proceso tradicional de la carne seca y machacado

Jiménez, Tamaulipas.- Mayo 22 de 2026.- Un destino único que seduce, paisajes que quitan el aliento y una vibrante naturaleza repleta de bellezas que invitan a explorar, respirar y desconectar, eso y más es Jiménez, Tamaulipas.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó que, “el gobernador Américo Villarreal Anaya ha apostado por el turismo como motor de bienestar y desarrollo para Tamaulipas”.

Señaló que el año pasado inauguró el Parador Turístico Cinegético “El Venado”, un proyecto emblemático que marca un antes y un después. Además, pronto se darán a conocer nuevos paradores turísticos, refirió.

En Jiménez hay mucho por descubrir, pasear por la Plaza Principal, apreciar el reloj monumental y visitar construcciones, como la Casa del Conde de Sierra Gorda, antiguo hogar de José de Escandón y Helguera, hoy museo, la imponente Parroquia de Los Cinco Señores, explicó el funcionario estatal.

“Ninguna visita está completa sin saborear su rica gastronomía tradicional, desde los pemoles, panecillos típicos de la zona hechos a base de maíz y las empanadas regionales.

Además, no pueden irse sin probar el famoso machacado, plato estrella que este 30 de mayo será homenajeado en el Primer Festival del Machacado, con dos concursos nacionales que ya tienen abierta su convocatoria: El mejor platillo de machacado y El proceso tradicional de la carne seca y machacado”, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas.