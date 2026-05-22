Lleva SEBIEN apoyos a Bustamente

Bustamante, Tamaulipas.- Mayo 22 de 2026.- Para recibir los apoyos de Proyectos Productivos e integrarse al programa “Empleando Bienestar”, habitantes del ejido “Plutarco Elías Calles” del municipio de Bustamante, se reunieron con la secretaria de Bienestar Social Silvia Casas González, quien en gira de trabajo por esa zona del Altiplano tamaulipeco reiteró el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, de respaldar el desarrollo económico de comunidades que más lo necesitan.

Ante las y los beneficiarios de estas acciones y de la comunidad escolar de la Primaria “Francisco Villa” donde se llevó a cabo esta reunión, Casas González hizo la entrega de tres tanques de gas con capacidad de 45 Kilos para el fortalecimiento de las panaderías previamente instaladas y ya en operación, con el objetivo de crear oportunidades económicas con enfoque colectivo.

Dichas panaderías están a cargo de mujeres de los ejidos Las Antonias, El Caracol y Plutarco Elías Calles quienes son beneficiarias del programa “Proyectos Productivos” que contribuyen al desarrollo comunitario y regional.

En su mensaje la titular de SEBIEN dijo que atendiendo las indicaciones de la política humanista y de cercanía con la gente que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, se está llegando hasta las comunidades más apartadas para generar más desarrollo y más bienestar.

Invitó a las y los presentes que lo requieran, a inscribirse en el registro del programa “Empleando Bienestar”, para lo cual se estableció una mesa de atención en ese mismo sitio, en el marco de una política de acercamiento con la gente llegando hasta territorio para atender sus necesidades y escuchar sus peticiones.

En esta jornada de convivencia en que también se llevó a cabo la entrega de una letrina para el plantel anfitrión, se hizo promoción a los diversos programas de Bienestar con que cuenta la Secretaría y que se ofrecen como oportunidades reales de desarrollo para las familias tamaulipecas.

A este evento acudieron Alejandra Félix Ramos, subsecretaria de Fortalecimiento y Participación Social; Patricia de la Merced Santillan, directora de Fortalecimiento Social; María Guadalupe Ramos Ramírez, delegada regional de Jaumave, Palmillas, Miquihuana, Bustamante y Tula; Yulisa Violeta Vargas Becerra, vínculo del DIF, Reynaldo Mireles Vargas, comisariado ejidal y Alberto López Mireles, representante de las y los beneficiarios de los recursos entregados.