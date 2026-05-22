Inauguran Oficina de Colaboración del Servicio Nacional de Empleo en Camargo

Camargo, Tamaulipas.- Mayo 22 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la atención laboral y acercar oportunidades a las y los tamaulipecos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas inauguró la Oficina de Colaboración del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en el municipio de Camargo.

La apertura de este espacio se realizó siguiendo las instrucciones del secretario del Trabajo y Previsión Social, Gerardo Illoldi Reyes, y estuvo encabezada por el subsecretario del Empleo y Productividad Laboral, Emanuel Reséndez.

Durante el evento participaron también la alcaldesa de Camargo, Ernestina Perales Ortiz; la directora general del Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas, Nayeli Lara Monroy; así como la directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, Adriana Garza.

Con esta nueva oficina se busca ampliar el acceso a servicios de vinculación laboral, orientación y atención para personas buscadoras de empleo, además de brindar acompañamiento a trabajadores que requieran apoyo en materia de conciliación laboral.

Durante la jornada, autoridades estatales refrendaron el compromiso de continuar acercando servicios gratuitos, imparciales y confidenciales a las y los trabajadores, fortaleciendo así la justicia laboral y las oportunidades de empleo en la región fronteriza.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia para consolidar un mercado laboral más cercano, eficiente y humano, priorizando el bienestar de las familias tamaulipecas.

Con hechos y resultados, el Gobierno de Tamaulipas continúa impulsando políticas públicas que fortalecen el empleo, la conciliación y el desarrollo social, en el marco del gobierno humanista y de la transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya.