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Impulsa Secretaría de Salud acuerdos para fortalecer atención médica y bienestar laboral

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 22 de 2026.- Para fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto con la base trabajadora, la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, sostuvo una reunión con la representante del Sindicato Mexicano de la Salud (SIMESA).

En un diálogo directo, que permitió establecer acuerdos para mejorar la atención médica y el bienestar de la base trabajadora, la represente de esta organización sindical, Reyna San Juana Guerrero Vázquez, presentó las propuestas y compromisos, así como las acreditaciones que dan legalidad a esta agrupación.

“Esta es una reunión muy productiva y estamos satisfechos porque atenderá las peticiones de nuestros agremiados, y con ello nos queda claro que está trabajando y que tomará cartas en estos asuntos, agradecemos su confianza y por mantener las puertas abiertas para cualquier situación”, dijo Guerrero Vázquez durante la reunión.

Cabe mencionar que la representante del SIMESA presentó el consejo consultivo del Comité Ejecutivo Estatal de este sindicato, así como presentó las acreditaciones emitidas por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que dan legitimidad a esta organización y a la operación política sindical en esta institución.

Durante el encuentro, prevaleció el buen entendimiento, la disposición al diálogo y la coordinación institucional para seguir fortaleciendo el sistema de salud y garantizar mejores servicios para los tamaulipecos.

Por último, la líder sindical agradeció a la secretaria de Salud, por la atención recibida y dar la oportunidad para fortalecer los lazos de comunicación que permiten generar acuerdos que impacten de manera favorable a la base trabajadora, pero sobre todo, para beneficiar a la población.

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