Fortalecen SET y SNTE cobertura educativa con 300 nombramientos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Mayo 22 de 2026.- Como resultado del trabajo de colaboración entre la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) y la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se asignarán 300 responsabilidades educativas en los niveles de primaria y secundaria, entre nombramientos, asignaciones y corrimientos, informó Miguel Ángel Valdez García, titular de dicha secretaría.

“Tuvimos una reunión de trabajo para definir todas las faltantes que tenemos; son vacancias para personas que ya se jubilaron, permisos de maternidad y, desde luego, nombramientos a supervisores, directores, maestros y jefes de enseñanza. Hicimos un gran trabajo, con mucha generosidad del profesor Arnulfo Rodríguez, para que vayamos avanzando”, expresó.

Además señaló que, con acciones como estas, cada vez se reduce más el rezago de trabajadores de la educación en los planteles, al designar no solo maestras y maestros frente a grupo, sino también personal administrativo y de apoyo que requieren las escuelas para su adecuado funcionamiento.

“Nos ha pedido el señor gobernador, el Dr. Américo, como dijo en la celebración del Día del Maestro, que tenemos que tener la cobertura total de todos los recursos humanos. Es un rezago de varios años, pero cada vez hay más agradecimiento en las escuelas, ya que estamos teniendo más intendentes, más personal administrativo y, desde luego, más docentes frente a grupo”, complementó.

Reconoció que algunas plazas de funciones administrativas tenían un atraso de hasta dos años y que, luego de la reunión de trabajo en la que participaron los titulares de las subsecretarías de Administración, Planeación y Educación Básica, junto con parte del equipo de la Sección 30 del SNTE, se pudieron destrabar.

“Si ustedes se fijan, en las escuelas estamos avanzando más; hay menos quejas de los papás de que falta esto y falta lo otro. La verdad, vamos rápido, se está destrabando y hay que reconocer que el diálogo ha sido permanente”, externó.

Reiteró que todas estas acciones son también el reflejo del apoyo que el sector educativo recibe por parte del gobernador Américo Villarreal Anaya, reiterando su compromiso de construir una educación de calidad, incluyente y humanista, acorde con la visión que impulsa el mandatario estatal.