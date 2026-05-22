Fortalece ASETUR estrategias que impulsen al turismo nacional

Cancún, Quintana Roo.- Mayo 22 de 2026.- En un momento clave para el futuro del turismo nacional, la 69ª Asamblea General de la Asociación de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (ASETUR) reunió a los principales líderes del sector para definir estrategias transformadoras que fortalezcan la colaboración entre la federación y los estados, con el objetivo de posicionar a México como una potencia turística mundial.

En el encuentro estuvieron presentes la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, así como las y los secretarios representantes de cada estado.

El Secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó la importancia de impulsar nuevas modalidades como el turismo comunitario, uno de los ejes en los que trabaja el gobernador Américo Villarreal Anaya para fomentar el desarrollo regional y el bienestar de las familias en las comunidades.

Por su parte, la secretaria federal Josefina Rodríguez Zamora destacó: Seguimos avanzando juntos, porque los grandes resultados del turismo se construyen con coordinación, diálogo y el trabajo de quienes todos los días impulsan el sector”.

Mientras que la gobernadora, Mara Lezama indicó que “El caribe mexicano es una referencia internacional con 12 destinos que expresan la diversidad, la riqueza natural y la fortaleza cultural del estado”.

La asamblea también marcó el cierre al frente de la ASETUR de Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo de Quintana Roo y se formalizó el inicio de la presidencia de Roberto Monroy García, actual secretario de Turismo de Michoacán.

Cabe destacar que, la ASETUR busca consolidar una agenda común con la Secretaría de Turismo federal para posicionar a México como una potencia turística mundial, promoviendo la diversificación de la oferta, la preservación del patrimonio cultural y natural y la generación de empleos de calidad en las comunidades.