Estado y UAT refuerzan combate al gusano barrenador

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 22 de 2026 .- Mediante un trabajo coordinado entre la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Gobierno del Estado fortalecerá las acciones de combate y prevención contra el gusano barrenador del ganado en diversos municipios de la entidad.

El subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, informó que, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, se pondrán en marcha brigadas de apoyo integradas por estudiantes activos de la máxima casa de estudios, quienes participarán como parte de su servicio social. Asimismo, docentes de la universidad acompañarán a los alumnos durante las actividades, con el propósito de brindarles respaldo y seguridad en campo.

“Va a participar la UAT con 24 jóvenes y cuatro docentes, por lo pronto. Vamos a iniciar en los municipios de Burgos, Villagrán, Hidalgo y Victoria; vamos a ir avanzando uno por uno, de norte a sur”, señaló.

Destacó que la participación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas representa un esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado, los municipios y la UAT, con el propósito de fortalecer las labores de campo en las zonas que requieren atención prioritaria.

Asimismo, precisó que se conformarán seis brigadas que iniciarán actividades el próximo lunes 25 de mayo, brindando apoyo al personal de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) y del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), mediante recorridos, supervisiones y acciones sanitarias orientadas a atender de manera oportuna la problemática del gusano barrenador.

Finalmente, reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia integral que impulsa el Gobierno de Tamaulipas para proteger la sanidad pecuaria, fortalecer al sector ganadero y mantener una coordinación permanente entre instituciones educativas, autoridades estatales y municipales.