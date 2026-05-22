Entrega SSPT constancias a personal egresado del 20° bloque del Curso de Medicina Táctica Policial

-Además se entregaron botiquines a personal operativo de toda la entidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 22 de 2026.- Con una ceremonia encabezada por el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, 25 elementos egresados del vigésimo bloque del Curso de Medicina Táctica Policial recibieron la constancia que acredita sus conocimientos en atención prehospitalaria en el contexto de su labor operativa.

En este acto protocolario, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) realizó también la entrega simbólica de botiquines, los cuales serán distribuidos en la entidad a través de las diferentes delegaciones regionales de la Guardia Estatal, Estaciones Seguras y otras direcciones de esta dependencia que cuentan con personal operativo.

“Quienes hoy reciben esta constancia adquieren una responsabilidad aún mayor: convertirse en primeros respondientes, con capacidad de brindar atención inmediata a compañeros, víctimas y ciudadanía en momentos críticos. Su preparación puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, y eso no exige solamente habilidad técnica, sino también temple, ética y profesionalismo”, manifestó el subsecretario de Operaciones de la Guardia Estatal, Enrique Dena Salgado.

En representación del personal graduado, el Policía “A” Noé de Jesús Vázquez Meléndez externó unas palabras de agradecimiento por la capacitación recibida y reafirmó el compromiso de emplear las habilidades adquiridas con responsabilidad y vocación de servicio.

“Durante este curso adquirimos conocimientos y habilidades que nos permitirán actuar con mayor capacidad, responsabilidad y sensibilidad ante situaciones de emergencia y salvaguardar la vida. Agradecemos profundamente a nuestros instructores; cada enseñanza recibida será una herramienta valiosa en el cumplimiento de nuestro deber”, dijo.

Acompañaron al secretario y subsecretario en la línea de honor, el director de Seguridad Penitenciaria y Policía Procesal, Ernesto Leyva Ortiz; en representación de Lorenzo Raúl Ruiz Vázquez, subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social; el coordinador general Jurídico y de Transparencia, Igor Mendoza Ruiz; el director de Tránsito Estatal, Juan Manuel Martínez Luévano; y el director de Agrupamientos Policiales, Carlos Gallegos Curiel.