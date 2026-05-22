EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

En el gobierno federal ya no encuentran la puerta de salida con tanto corrupto que tiene en la mira el gobierno yanqui a cargo de DONALD TRUMP…Pobre CLAUDIA tener que defender de manera patética a todo el atajo de sinvergüenzas que le dejó ANDRES MANUEL…Sabiendo perfectamente CLAUDIA que son unos corruptos huachicoleros y narcotraficantes y tratar de defenderlos como si los mexicanos fuéramos un atajo de tontos…Así de enorme es el compromiso de la presidenta con el que se fue a vivir a Palenque…Por cierto en el éxtasis de su soberbia y de su ignorancia el senador cochino GERARDO FERNANDEZ NOROÑA sugiere que deben de ser protegidos por las fuerzas del orden, los ocho ex funcionarios de Sinaloa implicados con temas de corrupción con el gobernador con licencia RUBEN ROCHA MOYA, pues dice que pueden escapar rumbo a los Estados Unidos a declarar contra el citado gobernador…Pues a que le teme este controvertido inbañable?…En temas locales en estos próximos días se podría estar incorporando al equipo de la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ un cuadro muy conocido y que tiene la milla recorrida en la función pública como en la cosa política…Podría ser quizás a partir de la próxima quincena sino es que antes…En otro orden de ideas las cosas de la política no deben de salirse de control y mucho menos en estas fechas cuando el calendario electoral todavía ni inicia en Tamaulipas…Ahora que igual de cierto es que en la política el que se lleva se debe de aguantar y es que también es cierto que no es igual ser borracho que cantinero…Es decir no es igual dar a que te den…El detalle de la libertad de expresión es que en muchas ocasiones la defendemos cuando es a nuestro favor, pero cuando es en contra nuestra la consideramos un abuso…Ciudadanos de nuestra comunidad como los casos del Lic. EZEQUIEL ROMERO y JUAN BANDA, así como ALAN GARZA VILLARREAL reconocen por separado el trabajo que viene realizando la presidenta municipal GLYNNIS en el tema de la rehabilitación de las calles de la zona centro de nuestra comunidad…Ni modo que los adversarios gratuitos de la joven alcaldesa puedan alegar que tales declaraciones de estos elementos de nuestra sociedad sean para quedar bien con ella en el tema político pues todos ellos se dedican a sus actividades particulares sin el menor de los ánimos de acomodo en la administración municipal…¿Qué pasaría con la galería de ex presidentes municipales que existía en un espacio de la alcaldía de Soto la Marina?…Estaba justo enfrente de las escaleras en la segunda planta de nuestra presidencia municipal y mucha gente entraba a visitar tan históricas gráficas de los hombres y las mujeres que en su tiempo tuvieron el privilegio de estar al frente de nuestra comuna…Si alguien tiró a la basura tal galería es todo un ignorante pues formaba parte del archivo histórico de Soto la Marina que mucho de valor sería para las nuevas y actuales generaciones, pues bien es cierto que hasta alumnos de escuelas visitaban en esos tiempos dicho espacio cuando tenían que realizar trabajos referentes a la historia de nuestro municipio…Me interesa el tema también en lo personal y es que mi papá FERNANDO INFANTE RIOS también era parte de esa galería al haber sido alcalde de 1967 al 1968…Y con toda seguridad que también han de sentir la misma rabia e impotencia los demás familiares cercanos de los demás ex alcaldes de Soto la Marina que aparecían en esa galería…Alguien comentó que las fotografías en referencia fueron hace algunos años tiradas en una parte de la bodega del auditorio…Que poca!…En tiempos actuales la presidenta municipal GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ se reunió con el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA en su despacho en la capital del estado el pasado jueves…Se trataron importantes temas que tienen que ver con acciones que vendrán a reforzar la administración marsoteña en cuanto se refiere a obras y desarrollo para las familias de nuestra comunidad…Quien sabe si se haya abordado el no menos importante tema político aunque en ocasiones cuando se dan este tipo de encuentros en privado si suelen abordarse entre personajes de este nivel…Lo cierto es que el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA siempre le ha prodigado un aura de aprecio y de afecto a la joven presidenta de Soto la Marina y no solamente de palabra pues hay que reconocer que AMERICO se ha hecho presente con las no pocas obras realizadas durante la administración municipal actual…En otro orden de ideas el dirigente estatal del partido Verde MANUEL MUÑOZ CANO manifestó sus deseos de buscar una diputación local en el congreso tamaulipeco en el proceso electoral del próximo año 2027…Tiene derecho a tales aspiraciones si tomamos en cuenta que desde que asumió el liderazgo tucán en el estado ha saboreado las dulces y las amargas siempre dando la cara y poniendo el pecho por el partido Verde…Por cierto mi estimado amigo el ex alcalde de Aldama, ABAD SMER SILVA es de los que forman parte del cuadro chico de MUÑOZ CANO y no de ahora pues tienen y mantienen una enorme amistad que raya en la hermandad…También ABAD ha sabido comer sapos cuando las circunstancias políticas han exigido que él de un paso al costado para que MUÑOZ CANO pueda cumplir compromisos que así lo ameriten…Esto es amistad!…En días pasados me detuve frente a la que fue la casa del ex alcalde LEONARDO BARRIENTOS GARZA y la verdad es que no pude evitar un nudo en mi garganta…La casa de LEONARDO fue la segunda casa de mi papá FERNANDO INFANTE RIOS su gran amigo del alma y es que aparte de la hermosa amistad que siempre los unió mi viejo se desempeñó como su secretario particular en el segundo periodo…En casa de LEONARDO y de su esposa la señora MOIRA siempre hubo un lugar y un espacio para la gente humilde que tenía que quedarse algún tiempo o un día en Soto la Marina ya fuera por asuntos personales o de salud…En la casa de ellos siempre había un lugar para que comieran y al fondo del solar todavía está en pie una vivienda en donde le daban posada a las familias de los ejidos, que tenían la necesidad de quedarse a dormir en Soto…Y luego muchos todavía se preguntan porque LEONARDO fue presidente municipal un par de ocasiones, así como diputado local, además de funcionario estatal y federal…LEONARDO no solamente fue pueblo, supo entender al pueblo de manera magistral y hasta sus últimos días todavía habló de política con sus cercanos…Y para finalizar les comparto y muchos son testigos que la señora MOIRA preparaba ella misma la comida que se les servía a los que se quedaban a dormir en su casa…Un sentimiento de hermandad la que hasta los días actuales me une con sus hijas MIRIAM y LUPITA como con MOIRIN (+)…LEONARDO y el Prof. LEONEL TAVARES DE LA GARZA otro gigante de la política marsoteña supieron formar una dupla ganadora e histórica dentro del Soto la Marina que se nos fue…En otro orden de ideas varias franquicias políticas tienen su mirada directa hacia nuestro municipio rumbo al tema electoral del próximo año…Están a la espera de su pepena a través de algunos aspirantes a los que no se les va a hacer realidad lo de sus proyectos con los partidos considerados como “grandes” dentro de la arena marsoteña…Por cierto en la familia MEDINA de momento como que están en invernando en la cosa política…Ha no ser que todavía no definan a quien de ellos van a sacar a territorio de Soto la Marina…Quien sabe si el patriarca HABIEL tenga en mente embarcarse a otro proyecto electoral o quizás TOÑO extrañe las mieles del poder que a temprana edad ya saboreó…O bien quién sabe si la ex presidenta del sistema DIF local IRMA JASSO DE MEDINA sea la carta que tienen en esta familia…Lo cierto es que es impensable que se queden sin participar y viendo los toros desde la barrera…Igual es que si los MEDINA no juegan directamente tampoco le van a meter un solo peso a algún externo…Quien no afloja en su contacto permanente con personas de nuestra sociedad es el estimado amigo JORGE LUIS GUAJARDO, de quien no develamos ningún secreto al decir que aspira a ser en su momento el candidato de MORENA a la alcaldía…Tiene una trayectoria política y de servicio como personal intachables por lo que nadie cuestiona sus muy legítimas aspiraciones…Es cuanto nos leemos en la próxima si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…