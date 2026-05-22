Despliega IDPET brigada de asistencia jurídica integral en el CEDES de Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 22 de 2026.- Como parte de las acciones permanentes para consolidar un sistema de justicia humanista y garantizar que el derecho a una defensa técnica de excelencia esté al alcance de todos los sectores, el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas (IDPET) llevó a cabo una brigada integral de asistencia legal y seguimiento procesal dentro de las instalaciones del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de la capital del estado.

La jornada de proximidad y supervisión judicial estuvo encabezada por la directora general del IDPET, Roxana Guerrero Galván, en coordinación con el director de Defensorías Públicas, César Alejandro Ávalos González, y el cuerpo de defensores públicos adscritos a la Coordinación Regional Victoria.

Durante el despliegue técnico, el personal jurídico desahogó consultas y realizó entrevistas individuales para revisar el estatus procesal de 63 personas privadas de la libertad, además de registrar y admitir a 3 nuevos peticionarios que requerían de una representación legal gratuita.

Para el correcto desarrollo de esta estrategia de atención directa, el Instituto contó con la colaboración institucional del titular del Centro Penitenciario, Mario Alberto Hernández Aguirre, así como de su equipo jurídico, cuya disposición y facilidades operativas permitieron agilizar los canales de comunicación en estricto apego a la legalidad y al debido proceso.

“Nuestra presencia constante en los centros de reclusión del estado responde a la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya de dar defensa legal a quienes lo necesitan. Estas Brigadas de Asistencia Jurídica garantizan que la defensa pública gratuita sea un derecho efectivo, técnico y digno para toda la ciudadanía, permitiendo que cada proceso se desarrolle con transparencia y absoluto respeto a los derechos humanos”, destacó Guerrero Galván.