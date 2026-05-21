Promueven cultura de respeto laboral en empresa restaurantera de Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 21 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer ambientes laborales basados en el respeto, la igualdad y la dignidad humana, se llevó a cabo una sesión informativa de “Trabajo Digno” dirigida al personal gerencial, administrativo y operativo de El Granero Restaurante, en Ciudad Victoria.

El secretario del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, impulsa estas acciones orientadas a sensibilizar a empleadores y trabajadores sobre la importancia de garantizar condiciones laborales justas, en apego a la Ley Federal del Trabajo y a los principios de justicia social y no discriminación.

La actividad fue organizada por la Unidad de Trabajo Digno y Combate al Trabajo Infantil, encabezada por Herleny Lizet Tamez Mata, beneficiando a 20 trabajadores de la empresa.

La exposición estuvo a cargo de Nelly Esmeralda González González, auxiliar administrativa de dicha unidad, quien abordó temas relacionados con los derechos laborales, el respeto en los centros de trabajo y la promoción de entornos laborales sanos y equitativos.

Estas acciones forman parte de la estrategia permanente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para fomentar una cultura laboral responsable y de bienestar para las y los trabajadores tamaulipecos.

Illoldi Reyes dijo que con estas actividades, el gobierno humanista y de la transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas al respeto de los derechos laborales y la construcción de espacios de trabajo más dignos e incluyentes.