POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< No al amiguismo en la sucesión victorense: Hugo

Hugo Reséndez Silva, hoy por hoy, uno de los más fuertes activos dentro de la Corriente Guinda Victorense, formuló declaraciones en las que advierte, que Morena, podría convertirse en “un club de amigos” si no garantiza procesos transparentes para elegir candidatos en Victoria. Un signo de que el aspirante a suceder a Lalo Gattás, siente “pasos en la azotea”, con adversarios que vienen apadrinados

Sin duda tiene toda la razón, pero eso no es nuevo, ni extraordinario, no estamos legitimando este procedimiento, de ninguna manera, pero históricamente, la política siempre se ha sustentado en la consanguinidad y la complicidad, o sea con la “parentela” o el amiguismo y compadrazgo. Hay casos excepcionales, uno de ellos, es el de Lalo Gattás, y Hugo parece que se propone repetir la historia.

Algo que no es imposible, pero tampoco fácil. Hoy quien detenta el poder político más alto de Tamaulipas, quizá no pueda asumir por segunda vez consecutiva, aceptar como alcalde a un elemento que no es de los “suyos”, sobre todo cuando se trata de la sede de los tres poderes. Pero tendrá que hacerlo con un personaje con trayectoria, perfil y sobre todo merecimiento. Siendo victorense, el Gran Elector tiene de donde escoger.

Un elemento que cuando menos, tenga cualidades probadas en el servicio público, trayectoria, mediana experiencia, y que no sea de esos que cuando llegan al edificio de la Presidencia, no sepan ni donde están las cajas donde se paga el predial.

La cuestión es que Hugo Reséndez exige igualdad de condiciones para todos los aspirantes de Morena; al mismo tiempo reitera que su partido, Morena, debe respetar las reglas internas para mantener la confianza ciudadana. En conclusión, pide piso parejo, y un trato igualitario para los competidores.

Los victorenses por su parte, esperan un cuadro, con la suficiente experiencia y conocimiento de la problemática urbana y rural, para dar respuesta a los requerimientos más urgentes; un elemento con capacidad de gestoría, que resuelva, que elabore propuestas que se conviertan en hechos y que respondan a las demandas ciudadanas.

Así están las cosas en el escenario victorense, donde se espera un próximo alcalde o alcaldesa a la altura de nuestros tiempos y demandas sociales, con la mirada puesta en el horizonte de los años 30 y lo que está por venir.

TAMAULIPAS, ENTRE LOS ESTADOS MÁS PACÍFICOS DEL PAÍS. – Una circunstancia que no se da por casualidad, surge como resultado de una estrategia territorial profunda, que el Gobierno de Tamaulipas a través de diferentes recursos e instituciones, la promueve en busca de resultados pacifistas y que llegan a cada rincón del estado. Entre los promotores de este proyecto, que se afana en conseguir la reconstrucción del tejido social y ofrecer espacios de sano esparcimiento, se encuentra el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE).

En esa consideración es que llevó a cabo con gran éxito una “Jornada de Paz” teniendo como sede el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 55 “Ing. Américo Villarreal Guerra”, ubicado en el ejido La Soledad, en el municipio de Padilla, donde la comunidad estudiantil se sumó de manera entusiasta a esta iniciativa.

En ese encuentro, las y los estudiantes participaron en dinámicas de activación física y actividades interactivas, diseñadas para promover la sana convivencia. Con ello se busca canalizar la energía de la juventud hacia expresiones positivas, alejarlos de conductas de riesgo y convertirlos en agentes de cambio dentro de sus propios entornos familiares y sociales.

El director general del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, destacó que estas acciones no son aisladas, forman parte de una estrategia territorial profunda que busca llegar a cada rincón del estado.

EMPRESARIOS RECONOCEN EN GATTÁS UN ALIADO.- Con la apertura de la ventanilla única de Atención al Empresario y el acuerdo de continuar

En el marco de la tercera Mesa de Desarrollo Económico Municipal, se puso de relieve el apoyo del Gobierno de Victoria cuya contribución y colaboración con el sector empresarial, ha permitido trabajar en la construcción de una ciudad con más inversión, oportunidades y desarrollo.

Un ejemplo de ello es la apertura de la ventanilla única de Atención al Empresario, además de generar acuerdos para continuar, con la simplificación administrativa en el trámite de licencias de funcionamiento, servicios públicos y seguridad pública.

En ese encuentro, líderes empresariales reconocieron el apoyo del alcalde de Victoria Lalo Gattás Báez al sector productivo de la Capital, con la simplificación administrativa en el trámite de licencias de funcionamiento, servicios públicos y seguridad pública.

El alcalde Gattás reiteró a los ahí reunidos: “Este, es un espacio de diálogo, coordinación y construcción de acuerdos para seguir trabajando en equipo por una ciudad más competitiva, más moderna y más fuerte”. El foro estuvo compuesto por representantes de cámaras empresariales, colegios de profesionales y sector productivo.