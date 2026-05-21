Llevan jornada de paz al CBTA No. 55 “Ing. Américo Villarreal Guerra” en el municipio de Padilla: INJUVE

Para fomentar valores y crear espacios positivos desde las aulas

Padilla, Tamaulipas.- Mayo 21 de 2026.- Con el firme objetivo de reconstruir el tejido social y ofrecer espacios de sano esparcimiento, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), llevó a cabo con gran éxito una “Jornada de Paz” teniendo como sede el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 55 “Ing. Américo Villarreal Guerra”, ubicado en el ejido La Soledad, en el municipio de Padilla, donde la comunidad estudiantil se sumó de manera entusiasta a esta iniciativa.

Durante el encuentro, las y los estudiantes participaron activamente en dinámicas de activación física y actividades interactivas diseñadas para promover la sana convivencia. Estas jornadas buscan canalizar la energía de las juventudes hacia expresiones positivas, brindándoles herramientas que les permitan alejarse de conductas de riesgo y convertirse en agentes de cambio dentro de sus propios entornos familiares y comunitarios.

Por su parte, el director general del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, destacó que estas acciones no son esfuerzos aislados, sino parte de una estrategia territorial profunda que busca llegar a cada rincón del estado. El titular enfatizó: “Escuchar y atender de primera mano a las juventudes es una prioridad, ya que fomentar valores y crear espacios positivos desde las aulas es la forma más efectiva de construir una paz duradera”.

El evento contó con la presencia de directivos del plantel, docentes y autoridades estatales, quienes coincidieron en la importancia de intervenir las instituciones educativas con programas integrales. A través del juego y el diálogo, se reforzaron valores fundamentales como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo, elementos clave para la edificación de una sociedad más armónica y cohesionada.

El funcionario estatal destacó que se seguirán implementando este tipo de proyectos que motivan a los alumnos a mantener un estilo de vida saludable, reiterando su compromiso de replicar este modelo en más planteles de la región, asegurando que la participación juvenil es el motor principal para la transformación de Tamaulipas.

Finalmente, se informó que esta estrategia es impulsada siguiendo la encomienda del gobernador Américo Villarreal Anaya, como parte de su visión humanista y de bienestar social. Estas acciones son coordinadas por el INJUVE, organismo perteneciente a la Secretaría del Trabajo que lidera Luis Gerardo Illoldi Reyes, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado de trabajar de manera interinstitucional en beneficio del desarrollo integral de las juventudes tamaulipecas.