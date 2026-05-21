Impulsa Tamaulipas el turismo comunitario

-A través de reuniones permanentes, la Secretaría de Turismo ofrece asesorías y acompañamiento técnico

Tampico, Tamaulipas.- Mayo 21 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer el turismo comunitario en Tamaulipas, la Secretaría de Turismo brinda asesorías técnicas y acompañamiento permanente a los prestadores de servicios turísticos, como es el caso de la Cooperativa Turística Tancol.

Estas acciones buscan clarificar la ruta administrativa y técnica necesaria, fortaleciendo la profesionalización del turismo local y el desarrollo integral de las comunidades, bajo los más altos estándares de seguridad y legalidad.

Durante las reuniones de trabajo se proporciona información detallada sobre los permisos, capacitaciones y certificaciones que deben cumplir para operar conforme a las disposiciones legales vigentes, explicó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

“Desde el inicio de su administración, el gobernador Américo Villarreal Anaya ha trabajado para que todas las acciones de gobierno se realicen con legalidad y transparencia y en ese compromiso seguimos trabajando cada día”, señaló el funcionario.

De manera paralela a este proceso, se iniciará el trabajo directo con el grupo de guías turísticos para orientarlos en la obtención del Distintivo de Turismo Comunitario, entre otros.

En la más reciente reunión estuvieron presentes: el capitán de Puerto, Mario Martínez Martínez; Omar Villafuerte, director de Desarrollo de Productos; Ana Paulina Izaguirre Acevedo, gerente del Clúster Turístico Tampico; así como José Luis Cabrales Espinoza y Eustolio Acosta Pérez, guías de la Cooperativa Turística Tancol, entre otras personas más.