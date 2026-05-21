Impulsa SEDENER colaboración con especialistas para la transformación energética de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Mayo 21 de 2026.- Con el objetivo de establecer procedimientos de coordinación y aprovechar los recursos humanos especializados en beneficio del sector energético, la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas llevó a cabo la firma de un Convenio Marco de Colaboración con el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Electrónicos de Ciudad Victoria (CIMEVIC).

El titular de la dependencia, Walter Julián Ángel Jiménez, agradeció al presidente del CIMEVIC, Leonel Aguilera Rangel, así como al secretario del organismo, Óscar Marcio Saldaña Gutiérrez, por sumarse a este esfuerzo conjunto orientado al fortalecimiento y transformación del sistema energético de Tamaulipas.

Esta alianza permitirá generar mecanismos de colaboración entre ambas instituciones, fomentando el intercambio de conocimientos, la participación de especialistas y el desarrollo de proyectos que contribuyan al crecimiento energético del estado.

Asimismo, el secretario extendió la invitación a los integrantes del colegio para formar parte del Clúster Energético de Tamaulipas, con el propósito de que sean parte de la cadena productiva y de valor dentro de los grandes proyectos e inversiones que se están desarrollando en el estado.

En uso de la palabra, el presidente de la CIMEVIC, Leonel Aguilera Rangel, agradeció al Gobierno del Estado y expresó que esto es el inicio de actividades y se encuentran listos para sumarse a la visión de desarrollo que impulsa el gobernador Américo Villarreal.

En la firma del convenio se tuvo también la presencia del subsecretario de Electricidad y Energías Renovables de la SEDENER, Roberto Manuel Rendón Mares; así como de Sandra Santoyo, directora jurídica de la SEDENER.