Hecho en Tamaulipas llega al mayor escaparate comercial de América Latina

– La Secretaría de Economía, encabezada por Ninfa Cantú Deándar, impulsa la participación de 21 empresas tamaulipecas en Expo ANTAD 2026

Guadalajara, Jalisco.– Mayo 21 de 2026.- Con el propósito de fortalecer el consumo local y abrir nuevas oportunidades comerciales para las micro, pequeñas y medianas empresas tamaulipecas, la Secretaría de Economía, encabezada por Ninfa Cantú Deándar, participó en Expo ANTAD 2026, celebrada en Guadalajara, Jalisco, considerada el encuentro de negocios más importante de América Latina para los sectores retail, autoservicio, hoteles, restaurantes y catering.

En este importante escaparate comercial, Tamaulipas promueve el talento, la innovación y la calidad de los productos elaborados en el estado ante compradores, distribuidores y cadenas comerciales nacionales e internacionales, en una plataforma que reúne a más de 37 mil visitantes especializados y 1,700 expositores de todo el mundo.

En esta edición, participaron 21 empresas tamaulipecas integradas al programa Hecho en Tamaulipas, que exhibieron su oferta comercial con el objetivo de generar alianzas estratégicas, ampliar su presencia en nuevos mercados y fortalecer el posicionamiento de sus productos a nivel nacional e internacional.

La delegación empresarial estuvo conformada por representantes de municipios como Tampico, Altamira, Ciudad Victoria, Ciudad Madero, Nuevo Laredo, González y Jiménez, muestra de la diversidad productiva, el talento emprendedor y el potencial económico que distinguen a las distintas regiones de Tamaulipas.

Mariana Álvarez Quero, subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, destacó que para la secretaria Ninfa Cantú Deándar y el gobernador Américo Villarreal Anaya, el fortalecimiento de las PyMEs tamaulipecas representa una prioridad estratégica, al ser un motor fundamental para la generación de empleo, el crecimiento económico y el desarrollo regional.

“La instrucción ha sido clara: seguir impulsando a nuestras empresas locales, generar mayores oportunidades de comercialización y crear las condiciones para que los productos tamaulipecos lleguen a más mercados, fortaleciendo así la economía de nuestras regiones y el bienestar de las familias tamaulipecas”, expresó