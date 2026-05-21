Por: Raúl Terrazas Barraza

Acierto de elección judicial tamaulipeca

Si la primera elección judicial del país, tanto para la sustitución de ministros, Magistrados y Jueces federales, así como, Magistrados y Jueces estatales como el caso de Tamaulipas, salió bien, la lógica era que el segundo paquete de funcionarios judiciales a votarse en la elección el 2027, también debería de salir a pedir de boca.

El asunto es que, el Instituto Nacional Electoral, está menguado, acortado y con muy escasas posibilidades de responder de forma adecuada a una elección concurrente de Diputados Federales, Gobernadores, Diputados locales y Ayuntamientos, además, de la de Magistrados y Jueces en 25 entidades, por eso pidieron esquina.

Obvio, para evitar que haya complicaciones y que, después con el tiempo encima no se pudiera postergar la elección judicial, fue que, debió enviarse una iniciativa desde el Poder Ejecutivo al Legislativo para que cambien las votaciones para funcionarios judiciales al siguiente año, el 2028.

Se trata de la solución más sencilla, menos costosa y de bajo riesgo, ya que, el INE estaría en las peores condiciones para organizar tres procesos electorales un mismo día, cosa que saben a la perfección en el Gobierno Federal, porque desde ese nivel se cortaron las alas al Instituto, estrangularon su presupuesto y trataron de dejarlo fuera de la jugada.

Este tema anda en boca de todo mundo, porque alarga la estancia de Magistrados y Jueces en 25 entidades del país que no se prepararon con todo para cambiar a sus funcionarios judiciales en el mismo proceso que se llevó a cabo para renovar la Suprema Corte de Justicia de México, como lo hizo Tamaulipas.

En su momento, el Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya, actuó con inmediatez, al aplicar las reformas judiciales en la entidad, para que, fueran electos Magistrados y Jueces, aunque, también tuvo que ver que la reforma judicial Federal llegó en un buen momento, porque con la elección sacaron a todos los juzgadores que estaban enquistados en el Poder Judicial desde el malogrado sexenio panista.

En la actualidad y a casi un año de que la Mtra Tania Contreras López recibiera su constancia de mayoría tras ganar la elección judicial y convertirse en presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, la transformación de los órganos jurisdiccionales encargados de la impartición de justicia, se han abierto a la ciudadanía y trabajan con apertura total, incluidas sesiones abiertas del Pleno de Magistrados, para resolver los asuntos que tienen en proceso.

Esta entidad tiene mucho que presumir en materia judicial y en especial la determinación de llevar a cabo la elección de Magistrados y Jueces de inmediato, de lo contrario, habrá que aguantar a los panistas en el Poder Judicial por más tiempo y nada ha sido tan satisfactorio para la ciudadanía que ver fuera de las Salas y de los Juzgados a las personas impuestas por el panismo que tanto daño hizo a Tamaulipas.

Sobre este tema del aplazamiento de la elección judicial para el 2028, la Diputada Federal de Tamaulipas, Blanca Narro Panameño, hizo ver que la acción no implica fracaso de la reforma judicial, más bien se trata de evitar complicaciones técnicas, operativas y constitucionales del proceso electoral federal del 2027.

En el mismo sentido que ella se expresó el titular de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, Sergio Bernal Rosas, al apuntar que, se trata de evitar una crisis operativa de dimensiones nacionales, porque la segunda elección judicial traería saturación logística y administrativa en el 2027.

Además, ve con agrado personal técnico y jurídico del Congreso de la Unión lleven a cabo las adecuaciones constitucionales y normativos sin generar vacíos legales del proceso electoral.

Los otros

Quedan 10 días para que todos los funcionarios del Gobierno de la entidad, presenten sus declaraciones patrimoniales y cumplan con la Ley respecto a este procedimiento que corresponde vigilar y sancionar a la secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que tiene a su cargo la Mtra Norma Angélica Pedraza Melo.

Por lo pronto, ya le echó raya al avance que se tiene, de manera que, el 65 por ciento de 80 mil trabajadores ya cumplió con las declaraciones completas y simplificadas, en tanto que, el 35 por ciento tienen esos 10 días señalados, de lo contario, quedarán sujetos a las sanciones administrativas consideradas en la Ley de Responsabilidades Administrativas.

La realidad es que, aquello que resulta muy sencillo es que cada trabajador del Gobierno del Doctor Américo Villarreal Anaya tuviera bien puestas las pilas, para cumplir con sus obligaciones y evitarse presiones desde la Secretaría Anticorrupción o de sus superiores, por ello vale la pena verse reflejados en funcionarios que trabajan en la Universidad Politécnica de Victoria y el Centro Regional de Formación Docente, porque todos los que trabaja allí ya presentaron sus declaraciones.

Desde luego, nunca será lo mismo, por cantidad, las declaraciones de estas dos instituciones, comparadas con las de secretarías como Educación y Salud que tienen miles de trabajadores y ambas llevan ya más de seis mil declaraciones presentadas cada una, pero, todavía faltan.

El Alcalde de Madero, Erasmo González Robledo mantiene su estrategia basada en tres ejes específicos para consolidar a Playa Miramar como gran destino turístico, que sea una playa limpia, segura y ordenada, destinar inversión en infraestructura y recursos humanos, así cómo, una coordinación efectiva con los Gobiernos Estatal y Federal.

El jefe edilicio se reunió con empresarios hoteleros y restauranteros de la zona de playa del municipio ante quienes hizo ver que Miramar es uno de los destinos más importantes del Golfo de México, que registró en Semana Santa una afluencia por encima del millón de visitantes, por tanto, la visión estratégica de su administración estará puesta en el destino de playa con que cuenta el municipio.