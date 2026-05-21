Fortalece Gobierno de Tamaulipas productividad agrícola con Central de Maquinaria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Mayo 21 de 2026.- Con el objetivo de impulsar la productividad del sector agrícola en Tamaulipas y brindar respaldo a las y los pequeños y medianos productores del estado, el Gobierno de Tamaulipas, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, inició el programa de Central de Maquinaria Agrícola, informó el titular de la dependencia, Antonio Varela Flores.

El funcionario estatal destacó que este programa tiene como objetivo facilitar a los productores el acceso a servicios de maquila agrícola, contribuyendo a reducir costos de producción y mejorar las condiciones para el desarrollo de cultivos estratégicos en la entidad.

Precisó que los apoyos contemplan servicios de arado, subsuelo, rastra y siembra, dirigidos principalmente a productores de granos básicos, oleaginosas y hortalizas.

“Con este programa buscamos brindar herramientas y apoyo directo a quienes trabajan la tierra, fortaleciendo la cadena productiva agrícola y generando mejores condiciones para elevar la competitividad del sector”, señaló Varela Flores.

Detalló que el apoyo será de hasta 10 hectáreas de temporal o 5 hectáreas de riego por productor, incluyendo hasta dos servicios por solicitud.

El titular de la dependencia estatal dijo que la primera etapa del programa arrancará en los municipios de Tula y Jaumave, donde se contempla la maquila de 300 hectáreas y beneficiar aproximadamente a 400 productores agrícolas.

Finalmente, el secretario reiteró el compromiso del Gobierno de Tamaulipas de continuar impulsando acciones que fortalezcan el desarrollo rural y mejoren las oportunidades para las familias del campo.