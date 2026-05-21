Fortalece Gobierno de Tamaulipas  infraestructura educativa con inversión superior a los 500 MDP

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 21 de 2026.- En línea con la glosa del Cuarto Informe de Gobierno de Américo Villarreal Anaya y de la comparecencia del secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) destaca una inversión superior a los 500 millones de pesos en este rubro durante el ejercicio 2025.

El Director General del ITIFE, Sergio Oliverio Castillo Sagástegui, mencionó que en coordinación con las Secretarías de Obras Públicas y de Educación, fueron intervenidos 280 planteles educativos en distintas regiones del estado.

Apuntó que entre las principales acciones realizadas destacan la construcción de más de 150 aulas nuevas, servicios sanitarios, laboratorios, aulas de cómputo, techumbres, subestaciones eléctricas, instalaciones deportivas, desayunadores, talleres, canchas de usos múltiples, además de trabajos de impermeabilización y pintura general.

“Estas obras permitieron brindar espacios más dignos, seguros y funcionales para fortalecer el desarrollo académico de las y los estudiantes tamaulipecos”, refirió el titular del Instituto.

Castillo Sagástegui agregó que cada una de estas acciones representa un avance importante para continuar construyendo entornos educativos más adecuados y de mayor calidad para las y los estudiantes de Tamaulipas.