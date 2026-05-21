Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Rumbo al 2027: ¿Quiénes se perfilan por la alcaldía de Reynosa?

*Solo vemos uno como el favorito, y ese es el abogado Marcelo Olán

Prácticamente con la cuarta parte del padrón electoral en todo Tamaulipas de acuerdo al Instituto Nacional electoral (INE), su ubicación geográfica se sitúa en la región noreste del país, en el norte del estado de Tamaulipas. Colinda con el condado estadounidense de Hidalgo en el estado de Texas, convierten a la ciudad de Reynosa en uno de los municipios con mayor potencial económicamente, gracias a su potente industria manufacturera, maquiladora y el comercio transfronterizo en la entidad tamaulipeca y como uno de los demás interés de los partidos políticos registrados ante el órgano electoral.

Insisto, esta ciudad se encuentra en la frontera del estado y colinda con el vecino país del norte Estados Unidos y es donde se encuentran también los fraccionamientos con mayor demanda Inmobiliaria en la entidad.

Hasta el momento vemos más de seis tiradores que se barajan para buscar ser designados en la candidatura de sus partidos para competir a la presidencia municipal más codiciada de la entidad.

Pero de los que se han mencionado por ahí, por allá y acullá, solamente vemos uno con mayor aceptación en territorio, como el favorito y es el carismático, atento Licenciado de profesión Marcelo Olán Mendoza, si, leyó usted muy bien, es el actual titular de las Oficinas Fiscales en todo Tamaulipas y desde hace varios meses se encuentra caminando y avanzando rumbo a la alcaldía de esta ciudad fronteriza. Marcelo es noble, conoce las necesidades de los que menos tienen y hasta se quita la camisa por ellos y sin distingos de colores.

A Marcelo Olán lo quiere MORENA, lo respalda la base; es de palabra y es un hombre que, todo lo que tiene es por trabajo honrado, además desde su Fundación ‘MOA’ ha ayudado a mucha gente vulnerable y no los deja solos.

En su caminar Marcelo ha recogido impresiones, sabe que tiene la oportunidad de mejorar Reynosa, a pesar de lo polarizada que está la política. Olán Mendoza tiene la intención de hacer bien las cosas para detonar en diversas áreas esta Ciudad.

Uno de los sueños más grandes del aspirante a la presidencia municipal es transformar y detonar más la ciudad, pues bien sabe que cuenta con todo el respaldo de los altos mandos del morenismo, lo que lo caracteriza que va bien, lleva rumbo y la meta es Reynosa en el 2027.

Tan solo desde su Fundación ha dado muchos apoyos sociales, sin recibir nada a cambio y las podemos enumerar y nuca acabaríamos, pero podemos citar algunas como por ejemplo:

Dispensario médico instalado en la colonia Aztlán

20 mil despensas

2000 piñatas

Construcción de 3 casas habitación para personas que perdieron sus hogares

Jornadas médicas

Apoyo a la educación

Entrega de aparatos ortopédicos

Banco de medicamentos

Entrega de aires acondicionados a pacientes del ISSSTE

Computadoras para el penal

Durante la pandemia se apoyó con tanques de oxígeno, entre otros apoyos más que ha dado, sobre todo a los más necesitados.

Ese es Marcelo Olán Mendoza, el amigo de todos los Reynosenses que solo busca dar su granito, su sencillez es sinónimo de grandeza y su misión es dejar una huella indeleble para la posteridad a través de la suma de voluntades, dar al prójimo un aliento de confianza, de paz y esperanza. Y la esperanza de Reynosa esta en Marcelo Olán, por lo que no lo pierda de vista en el futuro inmediato y reciente. Marcelo es raza, cae bien y en estos tiempos de transformación cuenta mucho, pues es Americanista, Claudista y es de la 4T.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.